Al natural: Miley Cyrus publicó varias selfies sin ropa y revolucionó las redes

Miley Cyrus publicó fotos al natural en su cuenta de Instagram

La cantante de 27 años Miley Cyrus compartió en sus historias de Instagram una serie de imágenes sin ropa que generaron mucha repercusión entre sus fanáticos.

En las fotos, se la puede ver al natural, maquillada con una sombra de ojos dorada y luciendo sus numerosos tatuajes.

Fuente: Instagram

A principios de este mes, la intérprete habló a fondo sobre su divorcio del actor Liam Hemsworth.

En una entrevista en el podcast The Joe Rogan Experience, la cantante habló sobre su separación de quien fue el hombre "más importante" de su vida. "Recientemente pasé por un divorcio muy público que apestó, fue un asco por cómo se habló del tema", sentenció.

"Lo que realmente apestaba no era el hecho de que alguien a quien amaba y yo nos diéramos cuenta de que ya no nos amábamos como solíamos hacerlo; eso puedo aceptarlo, pero lo que no puedo aceptar es 'ser la villana', y todas esas historias sobre nuestra relación", continuó Cyrus.

Luego le habló directamente a todos los que la criticaron por la "velocidad" con la que se puso nuevamente en pareja con una mujer: "Es simplemente sorprendente para mí que el público piense que no hay una brecha en el tiempo que quizás no hayan visto y que eso podría ser lo que condujo a mi divorcio".