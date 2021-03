Alec Baldwin abandonó Twitter tras las críticas por burlarse de una actriz

Alec Baldwin, actor estadounidense, cerró este miércoles su cuenta de Twitter luego de la catarata de comentarios que recibió tras referirse a la entrega de los Globo de Oro. En un polémico tuit, criticó a su colega Gillian Anderson por el acento que utilizó al pronunciarse luego de que le entregaran el galardón.

La forma en que la actriz británica-estadounidense dio su discurso, luego de coronarse como Mejor actriz de reparto por su interpretación de Margaret Thatcher en The Cown, sorprendió a los espectadores. “¿Cambiar de acentos? Eso suena... fascinante”, tuiteó Alec.

El actor, que con su comentario quiso hacer referencia a las críticas que le llovieron a su esposa Hilaria Baldwin, acusada de fingir su acento y herencia española en diciembre, se cruzó inmediatamente con usuarios de la red social quienes repudiaron sus palabras.

A través de un video que publicó en su Instagram, el actor se defendió: “Por supuesto que no se puede hacer ninguna ironía en Twitter, ya no se puede hacer ironía en Estados Unidos”. “Pero quería decir que la persona a la que me refería es alguien de quien soy un gran admirador y mi comentario tenía la intención de ilustrar el punto”, concluyó.

LA NACION