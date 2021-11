Alejada de sus íntimas, La China Suárez busca refugio en una amiga de la infancia

La China Suárez sigue en boca de todos por el escándalo con Wanda Nara y Mauro Icardi. Ya de vuelta en la Argentina tras su viaje a Madrid, la actriz aprovechó el fin de semana para descansar y tomar sol en su casaquinta de zona norte, pero la tranquilidad duró poco tiempo luego de que Yanina Latorre revelara que le habría enviado un video prohibido a varios futbolistas. Y eso no es todo: Paula Chaves, su histórica amiga, le dio la espalda, por lo que busca respaldo en una nueva persona.

Según lo publicado por Diario Crónica, La China sólo le cuenta su vida a su mejor amiga de la infancia, Agustina Lenghi.

De acuerdo a la información que salió a la luz en los últimos días, varias de las amigas de la actriz le habrían dado la espalda a Suárez.

La actriz con Agus Lenghi, a quien conoce desde la escuela primaria.

Entre ellas se encuentra Zaira Nara, que sorprendió con una contundente frase sobre la actriz. “De ella no sé qué pensar”, expresó. La modelo habló luego de que su marido Jakob Von Plessen sea señalado como el cómplice de Icardi en estos supuestos encuentros clandestinos con La China.

La China Suárez y Zaira Nara eran íntimas amigas

“Ayer hablé con Zaira por lo que contó Amalia Granata de su marido″, comentó Ángel de Brito en su programa Los ángeles de la mañana. Luego de aclarar que no habló de Von Plessen, el periodista contó lo que le respondió la modelo cuando le preguntó por la China Suárez: “No quiero meterme. Ahora, todo sale de algún lado. Yo de ella no sé qué pensar”, parafraseó sus dichos, dando a entender que ya no confía en ella.

Otras de las amigas que estallaron contra la modelo, fueron Paula Chaves y Mery del Cerro. Según declaraciones de Ángel de Brito, Paula Chaves quedó en el medio porque es la mejor amiga de Zaira y, también de La China. Y no solo eso: ambas trabajan para la misma agencia.

Paula Chaves y Mery del Cerro están enojadas con la China Suárez

El periodista explicó que el grupo de amigas se conocía hace unos 15 años. “Tienen la misma representante y se cruzan en trabajos. Había mucho vínculo”, explicó. Luego, confirmó: “Están enojadas”.

Por otra parte, el conductor de eltrece habló del vínculo entre las amigas. “La China tiene un estilo con sus amigas, que ellas mismas me contaron, que es como la ‘colgada’ o ‘la que nunca contesta’. No es que está siempre presente”, aseguró De Brito.