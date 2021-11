Un video prohibido y varios futbolistas involucrados: las fuertes revelaciones de Yanina Latorre sobre el Wandagate

El Wandagate sumó un nuevo capítulo, tras las revelaciones que este martes hizo la periodista Yanina Latorre en el programa Los ángeles de la mañana (eltrece). Luego de contar que la China Suárez la llamó para reprocharle que está “obsesionada” con ella, la panelista de espectáculos sacó a la luz nueva información sobre el vínculo que mantuvieron la actriz y Mauro Icardi meses atrás.

Según Latorre, la ex Teen Angels le habría mandado a Icardi un video íntimo que Nara encontró en la cuenta de Telegram de su marido. A esto se suma que, en las últimas horas, las parejas de otros cuatro futbolistas argentinos le habrían enviado a Wanda videos de la actriz de las mismas características.

La panelista del programa conducido por Ángel de Brito detalló además que una de esas cuatro mujeres “está en Puerto Madero sola”, “cerró su Instagram” y estaría separada del enigmático futbolista, aunque todavía “no está blanqueado”. A su vez, contó que uno de las “botineras” formaría parte de la misma agencia de la China.

Por otra parte, Latorre develó que un amigo de Suárez le contó a Nara, a través de un mail “con lujo de detalles”, que la actriz estuvo el 25 de septiembre en un hotel en París, ciudad donde el jugador del PSG vive con su familia. Y añadió que, de acuerdo con ese mensaje, Icardi le habría comprado el pasaje a su presunta amante.

Las nuevas revelaciones de Yanina Latorre sobre el Wandagate

Por último, la cronista reconstruyó lo sucedido tras una videollamada que la China mantuvo con Wanda, Icardi y Ricky Sarkany luego del recital de Camilo y Evaluna Montaner: “Ella estaba en la cama con un baby doll negro. Trascartón, la China le manda un video”. Y acotó: “Reina, sos una perversa”.

La fuerte discusión entre Yanina Latorre y la China Suárez

Un rato antes, Latorre reprodujo el llamado que le hizo Suárez, a quien calificó de “mocosa impertinente”, “soberbia”, “antipática”, “seca” y “maltratadora”. Según explicó Yanina, la actriz de 29 años se comunicó con ella para aclararle que su actual pareja, el empresario español Armando Mena Navareño, no tenía novia antes de empezar su vínculo, dado que en la emisión de LAM del lunes la periodista Maite Peñoñori se había referido al rumor que corría sobre la presunta relación previa de Navareño con una influencer.

Yanina Latorre y la China Suarez mantuvieron un tenso diálogo telefónico Archivo

En la conversación telefónica, que habría sido en un tono alto, la China le preguntó: “¿Qué obsesión tenés conmigo?”. Para responderle, Latorre le dijo que la persona famosa en el escándalo que la involucra no es ella, sino Wanda Nara. Y le espetó: “‘Vos venís a ser la tercera en discordia que se gar… al marido’. No me lo negó, cosa que me llamó la atención. Me dice: ‘Yo no te llamé para hablar de Wanda, te llamé para hablar de mi novio”'.