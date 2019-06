Alejandra Maglietti contó qué sentiría si viera a Jonás Gutiérrez con otra mujer

Fuente: Archivo - Crédito: Fuente: Instagram de Alejandra Maglietti

28 de junio de 2019 • 11:37

Desde que Alejandra Maglietti decidió ponerle punto final a la relación con Jonás Gutiérrez luego de cinco años noviazgo, y con un casamiento a medio camino, cada uno siguió por su lado. En el último tiempo, Maglietti habló de sus días de soltera y de su nueva vida en su nuevo hogar, pero no se refirió a su ex.

En una entrevista con la revista Pronto, Maglietti develó qué sentiría si viera a su ex con otra mujer: "Creo que ya está. Él es libre y puede hacer lo que quiera, calculo que no me afectaría. No lo sé, debería pasarme pasa saber cómo reaccionaría"

La panelista de Bendita TV aclaró que su vínculo terminó y que ambos tienen que disfrutar de su soltería. "Los dos somos libres para hacer nuestras vidas y vivir lo que queramos con otras personas. Solté la historia y no le puedo pedir fidelidad después de dos meses separados".