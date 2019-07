Alejandra Maglietti contó cómo vive su soltería

La periodista y modelo se separó hace tres meses de Jonás Gutierrez. Fuente: Archivo

Alejandra Maglietti se encuentra viviendo un nuevo período de su vida desde su separación de Jonás Gutierrez, tras cinco años de relación. En una entrevista con Ciudad, ahondó en cómo vive la soltería y sus próximos objetivos laborales, mientras es parte del panel de Bendita TV desde hace ocho años.

"Me gusta, estoy contenta", dijo sobre estar soltera. "Saliendo con amigas, retomando salidas que antes no hacía tanto. Disfruto de cenas, viajes y estoy aprovechando para trabajar un montón. La soledad no me preocupa porque estuve muchos años en pareja. Es algo nuevo y me genera cierto entusiasmo. Estoy haciendo lo que quiero, cómo quiero y a la hora que quiero", compartió Alejandra sobre los últimos meses. Aunque recibió muchas propuestas, no "concretó" ninguna, ya que todavía considera que su separación es muy reciente.

"Con el paso de los años, si está esa propuesta, lo podría pensar, pero no me gusta", opinó sobre las relaciones abiertas. "Hoy prefiero exclusividad. Si a los seis meses de conocer a alguien estamos necesitando buscar afuera, es porque algo no está funcionando adentro", dijo. Además reveló haber perdonado infidelidades, pero que luego eso la llevó a acumular bronca y a terminar finalizando la relación.

Maglietti además de continuar en el ciclo que conduce Beto Casella, forma parte del equipo radial de Nelson Castro, y se encuentra en uno de sus mejores momentos laborales. "Siempre agradecida por poder cumplir los sueños que tuve. Vine de Formosa a la gran ciudad y se me dio todo lo que quería. Me recibí de abogada, me recibí de periodista y logré trabajar en los medios", repasó y enumeró sus trabajos actuales. "¿Qué más puedo pedir? Superé ampliamente mis expectativas".