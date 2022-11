Alejandro Sanz sorprendió a sus fans al revelar el mal momento que atraviesa: “Entregado a la nada”

escuchar

Este 3 de noviembre, se cumplieron 25 años de “Corazón partío” y muchos fanáticos de Alejandro Sanz festejaron el cumpleaños de este auténtico hit, compuesto en 1997. No obstante, el artista sorprendió a sus seguidores al relatar cómo se sintió en este último tiempo con relación a la música.

Uno de los mayores miedos para un compositor musical es quedarse sin la inspiración para crear material nuevo y numerosos fueron los casos en los cuales las carreras de estrellas musicales fueron en declive y, más aún, cuando se trata de trayectorias extensas. Alejandro Sanz, quien comenzó su carrera en los años 90, decidió sincerarse con su público.

Esta tarde, el cantautor posteó un pequeño hilo de Twitter en el que se refirió a la poca inspiración que tuvo en el último año: “He pasado un tiempo triste, musicalmente vacío, enfadado y falto de creatividad. Entregado a la nada”, comenzó diciendo el artista, encendiendo las alarmas de sus fanáticos alrededor del mundo.

“Pero, de repente, he recuperado mi esencia. Tengo ganas nuevas de conciertos y de grabaciones. La música empieza a arder en mí de nuevo. Solo quería compartirlo”, concluyó el compositor dando a entender que volverá a crear material nuevo.

El tuit de Alejandro Sanz en el que habló de su inspiración para componer música nueva Twitter: @AlejandroSanz

En otro de los tuits, el artista señaló: “La música llama a mi puerta y yo abro como quien le abre la puerta a un amor que sabías que siempre volvería. Deseadme suerte para saber amarla”.

Los seguidores que se sorprendieron con este mal momento que atravesó el cantante, pero se ilusionaron con el mensaje de un posible disco nuevo. “Qué grande te hacen estas palabras. No es malo reconocer que a veces no estamos en nuestro mejor momento. Estas palabras ayudan a mucha gente. Eres mucho. Leyenda”, escribió un fanático conmovido por la sinceridad del artista.

Todo esto se dio en el marco del aniversario número 25 de “Corazón partío”, que se convirtió en una de las canciones emblemáticas en la carrera de Alejandro Sanz. La canción vio la luz en Más, álbum que generó un cambio radical en su vida, ya que lo hizo conocido a nivel nacional e internacional. En este disco también hay otros himnos como “Y, ¿si fuera ella?”, “Amiga mía” y “Aquello que me diste”.

Video que compartió Alejandro Sanz para festejar los 25 años de "Corazón partío"

“Ya lo veis que no hay dos sin tres… y así hasta 25. Hemos ido y venido, sin detenernos. Celebrando juntos este viaje de tantos años, mientras planeamos todos los que nos quedan”, escribió Alejandro Sanz en Instagram, junto a un video en el que el artista interpreta la canción en 25 conciertos distintos.

La publicación llegó a más de 70 mil likes y cientos de comentarios de distintos fanáticos, felicitándolo por la canción y por la extensa carrera que logró. “¡Dios me hago mayor! Me doy cuenta viendo el video jaja. Porque he estado presente en todas esas etapas. Felicidades por esos 25 años que han pasado como un suspiro. Viva ‘Corazón partío’ y que suene hasta la eternidad”, escribió una seguidora, que seguramente representa el sentir de muchos.

LA NACION