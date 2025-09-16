Alejandro Sanz vuelve a la Argentina: cuándo es el recital en el Campo de Polo y cómo comprar las entradas
Tras su paso por México con su gira “¿Y Ahora Qué?”, el artista español se presentará en el predio ubicado en el barrio porteño de Palermo; todo lo que hay que saber
En el marco de su gira “¿Y Ahora Qué?“, Alejandro Sanz anunció su regreso a la Argentina, como parte de las primeras fechas confirmadas por Latinoamérica para el año próximo. A raíz de esto, en las últimas horas se dio a conocer cada uno de los shows que el artista español hará en el país y cuál es el precio de las entradas.
El intérprete de “Corazón partío” tiene su visita prevista para el 4 de marzo en el Autódromo de la Ciudad de Rosario, el 6 de marzo en el Campo de Polo de Buenos Aires y el 8 de marzo en Estadio Kempes de la ciudad de Córdoba.
Cuánto salen y cómo comprar las entradas para Alejandro Sanz
- Preventa Santander Visa: Martes 16 de septiembre a las 15 hs.
Con un beneficio de 6 cuotas sin interés únicamente a través de MODO.
- Venta general: miércoles 17 de septiembre a las 15 hs.
Con todos los medios de pago a través de MODO y Mercado Pago.
Ambas instancias a través de Enigmatickets.com
Precio de las entradas:
- VIP Platino: $210.000 + SC
- VIP Oro: $190.000 + SC
- VIP: $160.000 + SC
- Platea Preferencial Oeste y Este: $170.000 + SC
- Platea Oeste y Este: $140.000 + SC
- Platea C: $110.000 + SC
- Platea S/N A y B: $85.000 + SC
- Campo de Pie: $65.000 + SC
En este nuevo tramo de su tour, el cantautor español fusionará sus grandes clásicos con lo más reciente de su repertorio, incluyendo temas de su último disco, “¿Y Ahora Qué?”.
En este trabajo, el artista se luce con “Palmeras en el Jardín”, la canción que marcó el inicio de esta etapa. Además, el álbum incluye colaboraciones estelares como “Hoy No Me Siento Bien” con Grupo Frontera, “El Vino de Tu Boca” junto a Carín León y “Bésame” con Shakira, su tercer tema juntos que batió récords en las plataformas digitales.
El éxito de este material, sumado al comienzo de su gira en México, impulsó una nueva etapa del tour que lo llevará a los escenarios más importantes de Latinoamérica, entre los que se encuentran:
- 13 de febrero: Movistar Arena - Bogotá, Colombia
- 19 de febrero: Estado Olímpico Atahualpa - Quito, Ecuador
- 21 de febrero: Estadio Modelo - Guayaquil, Ecuador
- 25 de febrero: Estadio Nacional - Lima, Perú
- 28 de febrero: Estadio Bicentenario La Florida - Santiago, Chile
- 4 de marzo: Autódromo de la ciudad de Rosario - Rosario, Argentina
- 6 de marzo: Campo de Polo - Buenos Aires, Argentina
- 8 de marzo: Estadio Kempes - Córdoba, Argentina
El percance de Alejandro Sanz en pleno show
Alejandro Sanz vivió un percance inesperado durante uno de sus recientes conciertos en México. El blooper, que no pasó desapercibido, ocurrió mientras interpretaba su clásico “Amiga Mía”.
En pleno show, se equivocó con la letra: cantó el estribillo antes de tiempo y sus coristas intentaron, con sutileza, que se diera cuenta del error. Apenas lo notó, comenzó a reírse, se cubrió el rostro con las manos y, con total honestidad, dijo al público: “Se me fue”.
El momento no tardó en viralizarse en las redes sociales, donde los fanáticos destacaron el gesto de su ídolo al admitir su equivocación con humor y naturalidad.
