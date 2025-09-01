Ricardo Arjona se presentará en mayo en el Movistar Arena: cuándo salen a la venta las entradas

En 2022, Ricardo Arjona llenó en ocho oportunidades el Movistar Arena. A finales de 2023, dos veces el estadio de Vélez Sarsfield, en lo que fue el cierre de su tour Blanco y Negro, que llevó a más de 2 millones de personas a verlo en vivo alrededor del mundo. Bien, ahora, la leyenda de Ricardo Arjona continúa.

El 1 y 2 de Mayo de 2026, el cantautor ofrecerá a su público una puesta en escena que no solo será un concierto musical, sino que promete ser una experiencia para los sentidos en la cual repasará sus grandes éxitos y sus nuevas composiciones.

El Seco, aquí en una de las imágenes difundidas tras el lanzamiento de su último álbum, regresa a su amada Buenos Aires

Su regreso al país será como parte de su nuevo tour, Lo que el Seco no dijo. El anuncio llega en medio de un momento histórico para el cantautor guatemalteco. Viene de agotar en tiempo récord las entradas para sus dos presentaciones consecutivas en el legendario Madison Square Garden de Nueva York. “Llegué a la oficina y me recibieron con la noticia de que el Madison se vendió en cuestión de horas -escribió el propio Arjona en sus redes sociales-. Parece que nos estuviéramos inventando todo esto. No hago más que agradecer. Estoy nervioso y todo”.

Con nervios o sin ellos, luego llenó las cuatro veces que subió al escenario del Kaseya Center, de Miami, y los 23 conciertos con localidades agotadas en el Teatro Nacional Miguel Ángel Asturias, de Guatemala. Este tour forma parte de su nuevo proyecto discográfico titulado Seco que, según ha confesado el cantautor, es uno de los mejores trabajos que ha hecho.

Quien alguna vez fue maestro de escuela como su padre y quien jugó al básquet hasta llegar al seleccionado nacional nunca abandonó su pasión por la música. Su primer disco internacional fue Animal nocturno. En 1994, hace ya 31 años, publicó su quinto disco de estudio. Tenía 32 años y sostenía aún esa fascinación por las mujeres más grandes. Por eso escribió “Señora, no le quite años a su vida, póngale vida a los años, que es mejor”. También se puso en la piel de un taxista que “quería seducir a la vida”. Esa historia de un ganador-perdedor que, por aquellos años, captaba más y más voluntades femeninas para la audiencia de Arjona.

Sus fieles fanáticas en el recital de Arjona en el Estadio de Vélez, en noviembre de 2023 NOELIA MARCIA GUEVARA

Aquel disco, Historias, hizo que la carrera de Arjona diera un salto, formara parte de su propia historia. Ese álbum incluye a temas como “Señora de las cuatro décadas”, “Historia de taxi”, “Te conozco” y ”Realmente no estoy tan solo”. Cuatro canciones con las que hizo crecer su fama. Desde ese momento, Ricardo Arjona ha vendido más de 80 millones de discos. Durante su última gira convocó a más de 2 millones de personas en Latinoamérica y Europa. Y a lo largo de su extensa trayectoria se presentó en los lugares más emblemáticos del mundo.

Seco, el álbum que sacó a la vuelta a los escenarios luego de dos operaciones JeffEast - iStockphoto

Pero también en sus larga carrera hubo momento de incertidumbre. Dos años atrás había anunciado su retiro debido a una enfermedad en la espalda que lo tenía a maltraer. Aquella vez sostuvo que no sabía si ese retiro iba a ser temporal o definitivo. Indicó que tenía que encontrar un “gran motivo para volverse a subir a un escenario”. Pero en octubre del año pasado, luego de dos operaciones, volvió con un nuevo disco que llamó Seco, tal el apodo con el que lo llaman sus cercanos desde su niñez. “Para los que me conocen, siempre fui Ricardo, fui Arjona o Ricardo Arjona. Para los que me quieren, siempre fui el Seco”, señaló el músico en el comunicado de prensa difundido para el momento de su lanzamiento.

Queda claro que todo aquello es parte del pasado. Su presente así lo indica. “Tuve siempre la maravillosa suerte de que nada de lo que me tocó fue fácil, nada. Siempre el camino fue cuesta arriba. Hoy, agradezco lo difícil y divertido que fue. Madurar a golpes siempre fue mejor que sentirte especial sin haber hecho nada especial. El autor, sufrido y encantado, no le quedaba más que escribir canciones. Así llegué de a poco a las grandes cosas”, escribió en su cuenta de Instagram en agosto.

En vistas a sus dos presentaciones de mayo del año próximo, los tickets estarán disponibles únicamente a través de la página de Movistar Arena. La preventa exclusiva para clientes del Santander Select Amex comenzará mañana, martes 2, a las 10 de la mañana por 48 horas o, dependerá de la demanda, hasta agotar stock. Una vez finalizada esta instancia comenzará la preventa para todos los medios de pago. Será su vuelta a Buenos Aires, una ciudad a la que el mismo dice que le debe mucho, “por algo que no tiene que ver con los conciertos y con la cantidad de público que me ha ido a ver, sino con lo que logró conmigo hace muchos años cuando yo empezaba a escribir”, confesó en 2012 cuando recibió uno de los tantos homenajes por haber colmado nada menos que en 34 ocasiones el Luna Park.

Su próximo reencuentro con su público argentino será en el Movistar Arena de Villa Crespo, lugar que Arjona ya conoce.