Mariana Nannis, madre de Alex Caniggia, reaccionó en las redes al enterarse del embarazo de Melody Luz

escuchar

Este domingo, Alex Caniggia y Melody Luz anunciaron que pronto se convertirán en papás por primera vez, a través de un tierno posteo en Instagram donde mostraron la prueba de embarazo con resultado positivo. Pero no fueron los únicos que se alegraron con la sorpresa de la futura llegada de un bebé a la familia. La madre del mediático, Mariana Nannis, expresó su emoción a través de un video que representó sus sensaciones: “Solo quiero sentir este momento”.

“¡Ahora sí! Se viene bebé. Estamos muy felices. Te esperamos con muchas ansias para mimarte y llenarte de amor. Te deseamos, te buscamos y te vamos a cuidar para siempre. Alex, gracias por tu compañía, cuidados y paciencia. Nunca me imaginé que fueras el papá de mi bebé, pero la vida nunca deja de sorprender y es lo que más me gusta de vivirla. Te amo, mi pingüi, hicimos nuestra mejor creación”, escribió la bailarina a través de su perfil de Instagram, junto a una instantánea de la pareja con el resultado del test de embarazo positivo.

La emoción de Mariana Nannis al enterarse que será abuela.

Charlotte Caniggia no tardó en comentar la publicación para felicitar a los papás primerizos. “Los amo”, escribió la modelo. La madre de ambos, Mariana Nannis, tampoco ocultó su emoción y compartió en sus stories un video de una mujer que entona con ímpetu las frases de la canción de Pitbull y Christina Aguilera, “Feel this moment”, mientras baila en el auto. “Un día, cuando la luz esté brillando, estaré en mi castillo dorado. Pero, hasta que las puertas estén abiertas, solo quiero sentir este momento. Solo quiero sentir este momento”, especificó la letra en su traducción del inglés.

Se trataría del segundo nieto de Nannis y Claudio “el Pájaro” Caniggia, ya que su hijo Axel Kevin tuvo una niña con su pareja, Nieves, aunque la relación con ambos no pasaría por el mejor momento para la mujer de 58 años.

Su debut como conductor

El ganador de la primera edición de El Hotel de los Famosos (eltrece) debutará este lunes como conductor en el programa televisivo Los desconocidos de siempre, un “nuevo reto” que le permitió alejarse de los realities. “No soy presentador, pero cuando me llegó la oferta por parte del canal, lo pensé. Exactamente, 10 días mientras me llegaban ofertas de otros lugares como Italia, España o México, pero todo para hacer realities. Yo ya gané, ya me consagré campeón, así que dije: ‘Creo que es momento de cerrar la etapa. Estoy para algo más grande’. ¿Qué más me queda hacer en la Argentina? Ser conductor de televisión, y acá estamos”, expresó en diálogo con LA NACION.

Alex Caniggia y Melody Luz coronaron su noviazgo en Europa Instagram @ alexcaniggia

Sobre su relación con Melody Luz, apuntó: “Estamos muy felices, muy enamorados. Salimos del hotel y se vino a vivir conmigo directamente. Nosotros empezamos al revés de todo, fue una relación rara que empezó como convivencia”. Y agregó, acerca de qué piensa Nannis sobre el vínculo: “A mi mamá le encanta. Dice que es re copada. Le gusta que sea sincera, que sea frontal y no la caretee. La conoció en este viaje que hicimos a Europa, porque fuimos a Marbella y nos quedamos en casa unos días, así que todo de diez”.

LA NACION