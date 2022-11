Alex Caniggia posó con un gran fajo de billetes y un merendero le envió un inesperado mensaje: “No te odiamos”

escuchar

Alex Caniggia -al igual que otras tantas celebridades que acostumbran a utilizar las redes sociales- está más que familiarizado con los comentarios negativos. Sin embargo, a diferencia de otros que intentan hacer oídos sordos e ignorar a los llamados haters, él parece disfrutar, no solo al responder, sino al provocarlos. Así lo hizo en una de sus más recientes publicaciones, en donde posó con una gran cantidad de dinero. En esta oportunidad, entre las críticas recibió una particular propuesta.

Desde que dejó de ser conocido simplemente como “el hijo de..” y pasó a ser famoso por su propia cuenta, Alex Caniggia se transformó en uno de los personajes más polarizantes de la farándula argentina: la gente lo ama o lo odia. Lejos de intentar contrarrestar dicho efecto, parece divertirse al generar acalorados debates tanto en los medios como en las redes sociales.

Poco más de una semana atrás, se mostró en sus Historias de Instagram con un inesperado cambio luego de someterse a un retoque estético que le agrandó la mandíbula. Las reacciones no se hicieron esperar y los usuarios de las redes lo compararon con Ricardo Fort o con Tomás Holder, el primer eliminado de la nueva edición de Gran Hermano (Telefe), ambos conocidos por sus marcados rasgos.

Alex Caniggia respondió a quienes lo criticaron por su nueva mandíbula

A modo de respuesta, el ganador de El Hotel de los Famosos (eltrece) compartió una selfie en donde se veía claramente su drástica transformación, y escribió a modo de verso: “Me río de los que critican y viven en una covacha... pero me ven en persona y se les cae la bombacha... Zac Efron a mi lado sos una vizcacha... ¿Viste mi mandíbula? ¡Cada día estoy más facha!”.

Un par de días más tarde, redobló la apuesta y reapareció con otra publicación en la que disparó: “¿Tu odio es por mi dinero o por mi belleza?”. En la postal, se lo podía ver antes de la intervención (con barba y la cara delgada) mientras sostenía entre sus manos un gran fajo de billetes de mil y 500 pesos.

La inesperada propuesta que le hizo un merendero a Alex Caniggia

El posteo generó la reacción que esperaba y la sección de comentarios se vio invadida tanto por aplausos como por reacciones negativas. “Vacío total, el dinero no te hace mejor que nadie”;“Dios te bendiga hermano, tantos chicos necesitando un par de calzado o un plato de comida y vos mostrando esto, más conciencia al momento de mostrar estas imágenes” y “Si tenés tanta plata por qué no la donás” fueron solo algunas de las respuestas.

No obstante, en medio de esas desafiantes invitaciones, se destacó una real. La misma fue presentada por el merendero El amparo de los niños ubicado en Temperley, quienes sugirieron: “No te odiamos, pero si querés visitarnos o ser padrino en Navidad te vamos a querer más”. Dicho comentario recibió más de 200 Me Gusta y, en las respuestas, la gente empezó a etiquetar a Caniggia para motivarlo a aceptar la propuesta. Por el momento, “El Emperador” no se refirió al tema, pero quizás cuando lleguen las fiestas sorprenda a más de uno al realizar una acción solidaria.

