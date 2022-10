“Se burla de los pobres”: la burla de Alex Caniggia tras comprarse un auto de lujo

escuchar

Desde su irrupción en los medios, Alex Caniggia se caracterizó por tener una postura espontánea y sin reparos en relación con los comentarios que hace respecto de los privilegios que tiene, al poseer una acomodada situación económica. Fue la misma sinceridad en sus declaraciones que lo llevaron a ser uno de los personajes más queridos del mundo del espectáculo. Sin embargo, también es este aspecto es el mismo que lo lleva a ser el centro de las polémicas, como en esta ocasión en la que les envió un mensaje “a los pobres”, como él mismo dijo. Sus palabras no cayeron bien.

Las excentricidades y los lujos forman parte de la vida de Alex Caniggia que no duda en compartir en redes sociales sus nuevas adquisiciones. Luego de un soñado viaje por Europa junto a su novia, Melody Luz -cuya relación comenzó en el reality El Hotel de los famosos (eltrece)- el mediático decidió comprarse un auto de lujo importado. Si bien se suma a su flota, fueron sus palabras las que ofendieron a sus seguidores.

Alex mostró su nuevo auto (Foto Instagram @alexcaniggia)

“Este es mi auto que vuela como un ave... importado alemán, obvio que es una nave... que el barats no me mire, que la envidia es grave... ¡si al pobre no le alcanza ni para la llave!”, escribió Alex en su cuenta de Instagram, donde se mostró dentro de su lujoso vehículo rodeado de las luces del interior. Esta publicación podría ser una más de las tantas del joven, sin embargo, las palabras tomaron una gran repercusión en sus seguidores.

“Qué lindo nacer en cuna de oro. Qué feo mensaje. Eso dice la pobreza que llevás dentro”; “Me parece que vos sos más pobre que yo, que tengo un Fiat Duna”; “La envidia es grave, la ostentación peor. Si hablás de eso lo estás llamando. Bajate del pony rey, que nos gusta tu otro personaje, el copado no este”; “Se burla de los pobres” y “Qué comentario tan cruel, si tienes bien por ti, pero no te da derecho a burlarte de la gente pero bueno eso es lo que eres. Yo te creía diferente, pero me equivoqué”, fueron algunos de los comentarios dirigidos hacia el hijo de Mariana Nannis y Claudio Caniggia.

Las palabras de Alex no cayeron bien a sus seguidores, quienes le pidieron respeto (Foto Instagram @alexcaniggia)

Un manto de enojo e indignación se vieron reflejados en los comentarios de los seguidores del joven, quienes le pidieron que continúe con aquella alegría y humor que suele transmitir, ya que este tipo de comentarios inciden en la mayoría de sus seguidores, quienes pertenecen a una clase trabajadora, que lejos está de acceder a aquellos lujos. En ese sentido, señalaron cierta inquietud acerca de la necesidad de Alex de apuntar contra las personas que no tienen una situación económica equiparable a la de él.

Alex no duda en generar polémica en sus publicaciones (Foto Instagram @alexcaniggia)

De acuerdo a su postura, el mediático no realizó aclaraciones acerca de esta publicación que causó gran revuelo. Sin embargo, no es la primera vez que queda envuelto en la polémica. Hace semanas, al contar cómo gastó el monto que ganó al consagrarse campeón del reality El hotel de los famosos, otra vez quedó apuntado por la crítica. “La guita va y viene”, expresó en aquel entonces en PH, Podemos Hablar (Telefe).

LA NACION