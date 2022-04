Alicia Vikander reveló la incomoda situación que vivió al grabar una escena íntima : “No me sentí protegida”

La creencia popular coloca a los actores en un pedestal luego de protagonizar escenas de relaciones íntimas. Sin embargo, esto fue desmentido categóricamente por reconocidas figuras al indicar que se trata de una situación un tanto incómoda de llevar a cabo. Recientemente la figura del coordinador de intimidad cobró una gran importancia, ya que con ella se busca que en las grabaciones los protagonistas no pasen por malas situaciones. Alicia Vikander alzó la voz al respecto y agradeció la incorporación de este rol. Además, habló de su experiencia negativa cuando dio sus primeros pasos en la industria.

“Estuve en situaciones que no estaban bien, en las que no me sentí protegida. Hubo una vez en la que todo el mundo estaba ocupado haciendo sus cosas y en medio había una persona desnuda durante un par de horas”, reveló la protagonista de La chica danesa en diálogo con Harper’s Bazaar.

Asimismo destacó que en ese entonces no fue asistida por nadie. Más tarde, reflexionó sobre aquello y divisó que esas situaciones no deben ocurrir bajo ningún punto de vista.

Revelan las primeras fotos de Alicia Vikander como Lara Croft

Si bien su declaración causó estupor, prefirió no dar más detalles al respecto ni mencionar en qué rodaje atravesó esta desagradable situación. Sin embargo, con su afirmación sobre la importancia de la presencia de un coordinador de intimidad durante el inicio de su carrera, se sobreentiende que atravesó una mala experiencia en aquel entonces, alrededor del 2010 ya que fue dos años más tarde que obtuvo su primer protagónico en Un asunto real, y en 2015 ganó el Oscar como mejor actriz de reparto La chica danesa.

En ese sentido, aseguró que si bien los actores tienen la capacidad de llevar a cabo una escena con improvisación, en el único caso que esto no se puede realizar es cuando se filma una de índole íntima.

“Es lo peor que se puede hacer. Tienes que hacer una coreografía y ceñirte a ella. Me siento muy cómoda con mi cuerpo y he hecho bastantes desnudos y escenas de sexo, pero nunca es fácil”, reconoció en la entrevista.

La actriz habló sobre un duro momento que atravesó durante una filmación

La popularidad de la actriz sueca hizo que sus palabras resuenen fuertemente ante las estrellas de Hollywood, que en los últimos años se vieron atravesados por el rol del coordinador de intimidad. Su principal función es que aportar estrategias para que las escenas de alto contenido sensual se lleven a cabo con una buena recreación, el cuidado de los involucrados y toma de los planos correctos, entre otros aspectos.

Con este tipo de cuidados, el profesional busca que los actores puedan sentirse cómodos a la hora de filmar ese tipo de escenas. Si bien la incorporación al set en principio generó controversias entre los directores, rápidamente se confirmó la importancia de su presencia en las filmaciones que incluyen sobre todo desnudos, como fue en las populares series Sex education y Bridgerton.