La escena de sexo en Peaky Blinders que indignó a los fanáticos y tildaron de “desagradable”

Si bien falta para que la última temporada de Peaky Blinders esté disponible en Argentina -Netflix anunció que esto se dará a partir del 10 de junio- los spoilers son inevitables. Los acérrimos fanáticos ya hicieron lo imposible por acceder de manera anticipada a la nueva entrega de su serie favorita y descubrir cuál es el destino de Tommy Shelby y compañía. Sin embargo, al adentrarse en la trama y descubrir algunos secretos, se toparon con un encuentro que no los convenció y, enojados, acudieron a las redes para manifestar su descontento.

Sin embargo, y antes de continuar con lo ocurrido, es importante aclarar que la escena spoilea una parte fundamental de la historia. Motivo por el cual muchas personas optaron por alejarse de las redes y bloquear de los buscadores cualquier referencia al respecto.

Ahora bien, el encuentro en particular se da entre Tommy Shelby (Cillian Muprhy) y Diana Mitford (Amber Anderson), quien es nada más ni nada menos que la amante de Oswald Mosley. Luego de que ella sentenciara que esa era “la forma en la que la aristocracia inglesa da la mano”, los personajes protagonizan una escena de sexo que enfureció a los fanáticos.

Tommy Shelby enfrenta difíciles momentos y decisiones en la última entrega de Peaky Blinders Robert Viglasky

“No necesitaba ver a Tommy teniendo sexo con esa mujer”, “una vez más, esa escena de sexo no significó absolutamente nada” y “¿Cuál fue el punto de llevar a Diana en esa dirección con Tommy?”, fueron algunos de los comentarios más destacados que el sitio The Sun pudo recopilar. Aún así, y mientras los seguidores de la serie reaccionan indignados, no se saben los verdaderos motivos por los cuales sucedió ese encuentro y se deberá aguardar a los próximos episodios para averiguar si se trató de algo estratégico para la trama o un simple “agregado extra” que incluyó el director.

La escena fue repudiada por los fanáticos de la serie The Sun

Más allá de todo lo que pueda mostrar la serie, vale recordar que los personajes de Peaky Blinders existieron en la vida real. Sin ir más lejos, Oswald Mosley logró ser diputado en la década de 1920 y se convirtió, para 1930, en el líder de la Unión Británica de Fascistas. En cuanto a Diana, saltó a la fama por su controvertida amistad con Adolf Hitler y fue efectivamente la amante de Mosley.

En aquella época, narran los libros de historia, ella se divorció de su esposo con el objetivo de estar en pareja con el propio Oswald pero él desistió de dejar a su esposa. No fue sino hasta 1936, con la pareja de Mosley ya fallecida, que finalmente se concretó su matrimonio en el salón Joseph Goebbels; celebración a la cual solo acudieron los testigos, Goebbels y Hitler. No obstante, se desconoce si esta parte de la historia mundial estará reflejada en, al menos, una escena de la serie la cual culminará con esta temporada y luego tendrá una película para cerrar la historia, tal como lo hizo la ficción de CBS, Ray Donovan.