La actriz aseguró que le interesaría más entrevistar al Presidente. Fuente: El Trece

23 de agosto de 2020 • 17:00

En la mesa de Almorzando con Mirtha Legrand (eltrece) este domingo estuvieron invitados Darío Barassi, Ángela Leiva, Diego Peréz y José María Listorti, que le realizó una pregunta inesperada a Juana Viale.

"¿Te gustaría que esté Cristina Fernández de Kirchner acá sentada?", le consultó el humorista. "Me daría mucho miedo porque es una persona que tiene mucha personalidad", respondió la actriz, que conduce temporalmente el programa de su abuela.

"¿Pero miedo por qué, por no estar a la altura?", repreguntó Listorti. "Yo no me siento a la altura de nadie, me siento bien chiquitita, y siento que los políticos tienen una percha bastante importante. Jamás me pondría a la par de nadie", justificó Juana.

"Digo, para entrevistarla", agregó el exShowmatch. "Es una mujer muy fuerte. A mí me gustaría entrevistar primero alPresidente de la Nación", continuó ella. "Pero no te da el mismo miedo que Cristina", agregó Pérez. "No", afirmó Juana.

"Cristina, cuando fue a declarar, tuvo una manera muy fuerte de dirigirse hacia los jueces; imaginate yo entrevistándola le diría todo que si", respondió la actriz entre risas. "¿Qué le preguntarías?", inquirió Listorti. "Se lo voy a preguntar cuando la tenga enfrente", le respondió.

Y agregó: "Cristina para mi hoy es vicepresidenta, pero me parece que es mucho más interesante [Alberto Fernández], no Cristina. Como ciudadana te lo digo", concluyó la conductora.