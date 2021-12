Amalia Granata estuvo este martes en Los ángeles de la mañana (eltrece) y, fiel a su estilo no se calló nada. Además de arremeter contra el colectivo de Actrices Argentinas y asegurar que la gente duda de la denuncia de Thelma Fardin contra Juan Darthés por culpa de ellas, también cuestionó a Ofelia Fernández por un tuit que escribió sobre el crimen de Lucio Dupuy, el niño de 5 años asesinado en La Pampa.

La legisladora santafesina realizó un fuerte descargo contra el colectivo feminista instagram

La diputada por Santa Fe vinculó la publicación de Fernández con el asesinato de Lucio Dupuy. “Por el pensamiento que tiene Ofelia, estas dos asesinas mataron a un chiquito. Por ese pensamiento sectario de ‘Las pañuelo verde’, que son una secta. No me canso de decirlo. Tienen un pensamiento muy cerrado y muy sectario”, opinó.

En tanto, la periodista Maite Peñoñori la cuestionó por mezclar la causa política con el crimen del niño de La Pampa. “No me parece justo que a dos asesinas generalices y pongas a todas en todo el mismo. Son dos asesinas”, le expresó. Ante esto, Granata replicó: “Su relato, si vos las escuchás, cuando iban a las marchas o les ponían un micrófono, es muy sectario. Son como una cofradía que iban en contra de los hombres, y tienen el pensamiento de Ofelia”.

Amalia Granata arremetió contra el colectivo Actrices Argentinas y lanzó una dura acusación

A su vez aseguró que “las feministas odian a los hombres”. Consultada por Ángel De Brito si se refería a las militantes en general o al Colectivo de Actrices en particular, la invitada respondió: “Es una ensalada rusa. Las actrices con el tema de Thelma Fardin, el pañuelo verde, la política, mezclan todo y termina siendo un mamarracho. Le quita credibilidad a toda buena intención o acción que tengan para solucionar algún problema”.

Amalia Granata criticó el uso de pañuelos verdes durante la denuncia pública de Thelma Fardín hacia Juan Darthes Rodrigo Néspolo - LA NACION

Asimismo, se expresó acerca de la denuncia de Fardin contra Juan Darthes y aseguró que el comunicado inicial no contribuyó a que el público empatizara con el caso. “Yo creo que ellas se encargaron de que la gente dude de la denuncia de Thelma, o se arme un circo alrededor por cómo la presentaron. Una chica que fue violada, actuar su desgracia en un video y después volver y estar todas aplaudiendo, politizando con el pañuelo verde y pidiendo por el aborto cuando había una chica que estaba contando que había sido violada a los 16 años. Cuando la gente dice ‘yo no le creo a Thelma, le creo a Darthes’, es por cómo ellas tomaron el tema, porque ellas se encargaron de sacarle credibilidad a lo que le había pasado a Thelma”.

De vuelta Peñoñori le respondió a Granata y se mostró en desacuerdo con su postura. “Para mí, es al revés. Si ella salía solita con su alma a decir ‘Darthes me violó’, la iban a cuestionar muchísimo más”.

Granata continuó con su descaro y remarcó que el apoyo de las actrices no es para todas igual: “Si están preocupadas por las mujeres no podés hacer de onda para una y de onda para otra no. O defendés a todas o a ninguna. No te cuesta nada hacer un tuit con un comunicado. A lo mejor no podés hacer una reunión que hicieron con Thelma, pero poner un comunicado en Twitter no te cuesta horas días y organización”.

Amalia Granata pasó por Los Ángeles de la Mañana captura de video

Por último, la Amalia se definió como “anti-k” y aseguró que “el feminismo es selectivo y sectario”. Al mismo tiempo, afirmó: “Yo soy súper feminista. Desde que tengo 18 años me arreglé sola en la vida, fui contra el patriarcado sola y llegué hasta donde llegué”.