Amanda Seyfried denunció que sufrió presiones para rodar desnuda con 19 años: “Me sentí asqueada”

El movimiento #MeToo y las más de 60 acusaciones de abuso sexual y violación contra el productor de cine Harvey Weinstein derivaron en una oleada de solidaridad y sororidad en todo el mundo. A raíz del caso judicial, que condenó al acusado a 23 años de cárcel, surgieron una serie de testimonios que revelaron una realidad recurrente en los sets de rodaje, aunque con distintos protagonistas. Recientemente, Amanda Seyfried habló también sobre una situación incómoda que vivió con tan solo 19 años.

Seyfried saltó a la fama mundial con Chicas pesadas (Mean girls), una película en la que interpretó a una de las “plásticas”, Karen Smith. La joven tenía “el don” de predecir cuándo iba a llover a través de sensaciones en sus senos, una peculiaridad de su personaje que derivó en el acoso hacia a la actriz por parte de varios espectadores de la película. “Me preguntaban si podía predecir el clima. Me sentí realmente asqueada por eso. Tenía 18 años y fue simplemente asqueroso”, expresó, en diálogo con la revista Marie Claire en mayo pasado.

Amanda Seyfried interpretó a Karen Smith en 'Mean girls' )'Chicas pesadas').

Desde entonces, le llovieron los papeles y, poco a poco, se convirtió en una de las estrellas más demandadas de Hollywood. Interpretó a Sophie en Mamma mia!, apareció en Ted 2 junto a Mark Wahlberg, protagonizó Cartas a Julieta, y hasta dio vida a la dulce e independiente Cosette en el clásico film de Los miserables.

Ahora, con 36 años y tras casi dos décadas de trayectoria profesional, la protagonista de In time (El precio del mañana) echa la vista atrás hasta sus comienzos como actriz y observa que en muchas ocasiones se sintió incómoda, pero tenía miedo de hablar y perder su trabajo. “Tener 19 años e ir sin ropa interior... ¿Cómo dejé que eso pasara? Oh, ya sé, porque tenía 19 años y no quería molestar a nadie. Quería conservar mi trabajo. Fue por eso”, justificó, en una reciente entrevista con la revista Porter.

#MeToo derivó en una larga lista de actores y productores que fueron acusados mediáticamente -y en algunos casos denunciados en los tribunales- por episodios de acoso o abuso sexual. Entre ellos, el protagonista de la exitosa serie House of Cards, Kevin Spacy, que luego de ser denunciado su participación en la última temporada serie se canceló. También fueron señalados el comediante Bill Cosby y los actores Dustin Hoffman, James Franco o Ed Westwick, entre otros. Frente a este suceso, comenzaron a plantearse nuevas medidas con el fin de garantizar la seguridad de los trabajadores en esta industria.

Kevin Spacy protagonizó la serie 'House of Cards', hasta su cancelación en la última temporada tras las denuncias por acoso.

El debate por la presencia de coordinadores de intimidad en el set de rodaje

Amanda Seyfried defendió en Porter la presencia de coordinadores de intimidad en los sets y rodajes. Un debate que surgió a raíz de las declaraciones del actor de Game of Thrones, Sean Bean, que consideró que estas figuras “rompen la espontaneidad” durante el rodaje.

Por su parte, la actriz de West Side Story (WSS), Rachel Zegler, salió en defensa de la protección de los trabajadores de la industria audiovisual en ciertas escenas, a través de su cuenta de Twitter. “Los coordinadores de intimidad establecen un ambiente de seguridad para los actores y las actrices. Yo agradecí de manera extrema por el que teníamos en WSS: educó a los que me rodeaban, que tenían años de experiencia”, expresó. Y apuntó contra el actor: “La espontaneidad en escenas íntimas puede resultar insegura. Despierta”.

La actriz de 'West Side Story' Rachel Zegler defendió la presencia de coordinadores de intimidad en los rodajes. Twitter: @rachelzegler

En tanto, el sindicato internacional de artistas e intérpretes SAG-AFTRA anunció el año pasado nuevos estándares para los coordinadores de intimidad, en referencia a capacitaciones y educación, bajo el lema “tu historia importa, no estás sola”. Además, la organización recibe y muestra su disposición ante las denuncias de abuso sexual en el entorno laboral.