Ana Rosenfeld reveló la desgarradora frase que le dijo su marido antes de contraer coronavirus

Ana Rosenfeld habló por primera vez en una entrevista televisiva tras la muerte de su esposo, Marcelo Frydlewski, quien falleció el 9 de octubre pasado en Miami, tras estar internado por coronavirus. La abogada recordó cómo transitó la enfermedad y reveló que su pareja sabía que si se contagiaba Covid-19, no iba a poder superar la enfermedad.

Este lunes, en diálogo con Ángel de Brito en Los ángeles de la mañana (eltrece), la abogada contó que a fines de junio pasado había viajado junto a su marido a Miami para visitar a una de sus hijas, que vive en Estados Unidos desde hace 10 años, y a sus nietos. “Yo me enteré que tuve Covid, porque tenía que volver. No fue ni siquiera un resfrío, era como un malestar. Entonces, le dije: ‘Amorcito, me voy a hisopar’. Él me respondió: ‘Nena, hace dos años que todas las noches sentís tenés Covid’”, recordó Rosenfeld.

La letrada contó que desde que comenzó la pandemia creía que podía contagiarse. “Eso es algo que me pasaba. Me imaginaba que me iba a tocar, más allá de que me cuidé y no iba a ningún lado. Él siempre dijo: ‘Si yo me contagio de Covid, me muero’. Esas eran sus palabras textuales”, reveló.

Tras aclarar que tomaron todos los recaudos, Rosenfeld rememoró el difícil momento que atravesó junto a su pareja: “Por eso, cuando di positivo, nos miramos como diciendo: ‘¿Qué es lo que va a pasar?’”. Según contó, el primer día él dio un falso negativo, pero al día siguiente lo volvieron a hisopar y ahí dio positivo.

Rosenfeld aseveró que los primeros ocho días de contagio los venían transitando bien. “Fueron increíbles, nos reíamos. Nuestro punto de encuentro era la cocinita, ahí me llevaba mi bandeja a mi cuarto y él la de él”, explicó en referencia a que dormían en cuartos separados por el contagio. Pero al octavo día todo cambió. Según explicó Frydlewski era un paciente de riesgo, porque había tenido cáncer de pulmón. “Pero no fue eso lo determinante, sino la diabetes”, aclaró la letrada.

La abogada fue entrevistada por Ángel de Brito Captura

“Al octavo día se levantó con fiebre y empezó a saturar mal. Yo no podía salir, porque estaba en proceso de aislamiento. Lo metí en un Uber contra su voluntad, porque él sentía que si se internaba, probablemente no iba a salir. Fue muy cruel y dura la enfermedad. Él sabía que si se contagiaba Covid, no salía, y la internación era un punto de quiebre, donde a partir de ese momento empezaba a jugar una curva que no sabíamos cómo iba a terminar. Fue al sanatorio y lo internaron”, sostuvo Rosenfeld, quien recordó que su marido le dijo que los médicos le adelantaron que lo iban a pasar a terapia intensiva.

También indicó que el vínculo con el personal de salud no fue humano. “Eran técnicos y crueles, porque simplemente me pasaban los estándares”, relató. Mientras su marido estuvo en terapia intensiva de Covid, pudo verlo un rato una sola vez, por lo que se comunicaba por mensaje con él y, además, él le likeaba las fotos de sus redes sociales. “Me escribía a cualquier hora de la madrugada, porque perdés noción de espacio y tiempo”, añadió.

En ese momento, Rosenfeld no pudo evitar romper en llanto al contar: “Yo lo veo a Marcelo en las fotos y para mí está, no me puedo imaginar que no esté. Marcelo es mi vida, Marcelo es todo para mí. Obvio que están mis hijos y nietos, pero yo dormía con él. Aparte, él tenía un humor. Marcelo era colorinche. Nosotros hacíamos todo juntos. Ahora empieza otra vida para mí”.

En tanto, en la pantalla del estudio pasaban imágenes y videos de Frydlewski, mientras Rosenfeld se emocionaba y, con voz entrecortada, decía: “Mi vida”. La abogada contó que estaba usando una pulserita que pertenecía a su esposo. “Era un hombre feliz que disfrutaba todo”.

Ana Rosenfeld recordó a su esposo, Marcelo Frydlewski, como "un hombre feliz" Instagram Ana Rosenfeld

Luego de afirmar que “la peleó hasta el final”, la abogada expresó: “El 2 de septiembre me llamaron a la 1 de la mañana y me dicen que si no lo intubaban moría en ese momento. Entonces dimos la orden y me despedí de él. Sentí que le tenía que dar mucho valor porque para él sí era una despedida, él sabía y siempre tenía en su imaginario que el Covid para él era letal. Con Stefy (su hija) le decíamos cosas lindas, que era un pequeño viajecito, y que en unos días íbamos a volver a estar juntos. Nos estábamos despidiendo literalmente, cuando cortamos con Stefy nos quedamos llorando en el teléfono”, rememoró muy conmovida.

Finalmente, recordó cómo fue que se enteró que su marido había fallecido. “Fue cruel. Al principio, cuando ya estaba en terapia común, me dejaban ir un ratito día de por medio. El 22 de septiembre me llamaron para decirme que le quedaban pocas horas de vida. Me fui a despedir de él. Ese día lloré y grité, porque se estaba yendo y duró hasta el 9 de octubre (fecha en la que Frydlewski falleció)”.

“Iba todos los días, le cantaba, le hablaba, le contaba el día a día, los mensajes, el cariño, que si le planchaba o hacía la valija. Hasta que ese 9 de octubre, a las 5.30 de la mañana suena el teléfono y era del sanatorio, y el médico me dijo: ‘Marcelo se acaba de ir’. Rompí en llanto y sentí impotencia porque siempre tenés la ilusión del milagro”.