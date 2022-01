Ana Rosenfeld habló sobre la nueva novia de Benjamín Vicuña, Eli Sulichin, y qué piensa Pampita Ardohain al respecto

Benjamín Vicuña y Eli Sulichin son los protagonistas de un nuevo romance . La abogada Ana Rosenfeld, amiga de la madre de la joven de 32 años que conquistó al chileno, dio detalles acerca del incipiente vínculo.

Tras su separación de la China Suárez, el actor de 43 años conoció a su nuevo interés amoroso en el bautismo de Ana, la hija de su ex Carolina “Pampita” Ardohain y Roberto García Moritán. De hecho, la modelo y mamá de sus hijos Bautista, Benicio y Beltrán, también es amiga de la madre de la nueva novia de Vicuña.

En una entrevista concedida al diario chileno Las últimas noticias, Rosenfeld se refirió a la nueva relación amorosa y se mostró optimista frente a esta unión. Eli Sulichin es hija de un empresario financiero y se desempeña en el mundo del marketing. “ La conozco desde que nació y es la mejor amiga de mis hijas. Yo soy amiga de la mamá y el papá de Eli de toda la vida. Hemos viajado juntos a Uruguay, Europa y los Estados Unidos. Es parte de mi familia, es como si fuera otra hija mía. Me llama la reina madre”, comentó la abogada de los famosos sobre la nueva pareja de Vicuña.

Al ser consultada sobre la diferencia de edad entre los protagonistas, Rosenfeld apuntó: “Eli es una chica muy adulta y preparada, de mundo, viajada, y siempre se relacionó con gente más grande que ella. No es buscar a un hombre de más edad sino a alguien con quien tengas conversación. A Eli no la va a sorprender ni la va a deslumbrar nada. Además ella tiene poder adquisitivo porque trabaja para comprar lo que necesita, o sea que no busca fama ni dinero”, subrayó.

La abogada hizo hincapié en el bajo perfil de la joven. “Jamás ha buscado este tipo de exposición. Nunca ha tenido novios famosos y siempre ha estado con hombres más grandes que ella, aunque no mucho, cinco o seis años. Además señaló: “Es una persona de clase media alta, pero de una familia normal, de gente sana. Eli tiene dos hermanas. La madre es un amor y ella es divina, es una nena con un corazón maravilloso, inteligente, bonita”.

La letrada fue más allá y se animó a revelar cómo están siendo los primeros pasos que está dando la nueva pareja: “Están súper entusiasmados y emocionados, eso es lo que me cuenta Eli. Y, más allá de la fama de Benjamín, quieren cuidar la relación”.

En cuanto al actor, Rosenfeld opinó: “Benjamín es un amor. Lo conozco desde el día 1 en que inició su relación con Caro (Ardohain). Para mí es un muy buen hombre. Merece, obviamente, una pareja linda, y Eli reúne esas características. Son dos personas amorosas e inteligentes”.

Según reveló la abogada, Sulichin se encuentra ahora en Punta del Este, en donde su familia tiene una casa en La Boyita, al lado de la de Marcelo Tinelli, y Vicuña está en Buenos Aires filmando la película Miénteme, con la idea de viajar a Uruguay la próxima semana para reunirse con ella. “Mi consejo fue que disfrute el momento, que esté feliz y que Dios proveerá, es una relación muy nueva, se están conociendo. Más allá de que yo diga que hacen una pareja hermosísima, el tiempo dirá”, apuntó con prudencia.

Rosenfeld, que también representa a Pampita, reveló cuál fue la reacción de la modelo y conductora frente a la noticia. “Caro dio su bendición” a la nueva relación del padre de sus hijos con la joven. “Ella es más bien la hija de su amiga Karin. Caro la conoce y sabe que es una buena mujer”, aclaró.

Y agregó: “A Caro le pareció muy bien que él conozca a una mujer sana, transparente, de buena familia y sin ningún tipo de rollo. Tiene los atributos para emocionar a cualquiera y, obviamente, fue muy bien elegida por Benjamín”.

Respecto de cómo considera que recibe la joven el hecho de que Vicuña sea papá de cinco hijos, la letrada concluyó: “Eli ama a los niños. Con mis sobrinos, Eli es como la tía. No solo no va a tener ningún problema con los hijos de Benjamín sino que también me la imagino siendo madre”.