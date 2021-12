El gran gesto de la madre de Leo Messi con Ana Rosenfeld por su cumpleaños

Ana Rosenfeld festejó sus 67 años rodeada de sus afectos y un grupo de amigas famosas. Una de las invitadas a la fiesta que se hizo este fin de semana en Palermo fue Celia Cuccittini, la madre de Lionel Messi, quien sorprendió a la abogada con un viaje relámpago y en remise desde Rosario a Buenos Aires -y viceversa- el mismo día para no perderse la oportunidad de saludarla.

“El cumpleaños de Ana era un momento muy especial porque fue el primer cumpleaños sola. Le regalaron un cuadro que para mí fue muy fuerte. Lo colgaron en el medio del evento. Fue muy emocionante verlo”, comenzó diciendo Yanina Latorre, quien por estos días conduce Los ángeles de la mañana (eltrece) por las vacaciones de Ángel de Brito.

Ana Rosenfeld festejó su cumpleaños en el sun del edificio de Palermo donde vive actualmente. Entre algunas famosas estuvieron Nacha Guevara, Celia Cuccittini y Rocío Oliva Instagram

Marcelo Frydlewski, el esposo de la abogada, murió en octubre pasado producto de una complicación por un cuadro de Covid-19. El empresario permaneció poco más de un mes en un coma inducido en una clínica de Miami, Estados Unidos, a donde había viajado con su esposa para pasar tiempo con sus hijas y nietos.

El gesto de la madre de Leo Messi con Ana Rosenfeld por su cumpleaños

“Una amiga que pinta lo hizo. Ella no está tan lograda”, siguió relatando Latorre sobre la imagen que fue exhibida en el cumpleaños y que la misma abogada se encargó de compartir en sus redes sociales.

“Cuando abrió el regalo fue divino. Estuvo todo el tiempo emocionada. Era un evento bastante grande, como de diez mesas con sushi, riquísimo, comida wok. Ella vive en Palermo y lo festejó en el SUM del edificio”, relató. En ese sentido contó que Pamela, una de las hijas de Marcelo y Ana, estuvo presente durante el cumpleaños. “Llegaron todas sus amigas. Es verdad que había famosas, pero son sus amigas”, contó y explicó que la sorpresa del día fue justamente la madre del delantero del Paris Saint-Germain.

“La que yo no sabía que era amiga es la mamá de Lionel Messi, Celia, que se tomó un remise desde Rosario por cuatro horas, fue al almuerzo, comió y se volvió… otras cuatro horas. A las 10 de la noche me dijo: ‘Acabo de llegar’”, relató sobre el gesto que tuvo la madre de Leo solo para pasar un momento ameno con su amiga.

Yanina Latorre, Celia Cuccittini, Ana Rosenfeld, Marina Calabró e Iliana Calabró durante los festejos Instagram

Por otra parte, las panelistas contaron que Celia había llegado al país “hacía poquito” tiempo, proveniente de París, Francia, a donde viajó en octubre para pasar tiempo con su hijo y nietos. “Llegó hace menos de una semana y cuando le pregunté me dijo que la quiere mucho a Ana. Y que con el fallecimiento de Marcelo no la había podido saludar, que Ana le dijo especialmente [que vaya]. Se conocen desde hace muchos años, se aprecian mucho y por eso decidió tomarse ese remise para venir y acompañarla. Me dijo que se divirtió muchísimo”, cerró Pía Shaw.