10 de septiembre de 2020 • 00:40

Una de cal y otra de arena en la vida de Analía Franchín. La felicidad por haber sido convocada como participante de Mastechef Celebrity duró lo que dura un hisopado. Lamentablemente, a días de hacer las fotos de presentación del programa la panelista se enteró que tenía coronavirus.

"Gracias por tantos mensajes buena onda. La verdad me siento muy bien. Solo que perdí el olfato (castigo para una TOC de olores ja) y por ende gusto. Pero no me puedo quejar. Me vino como un resfrío fuerte y un poco de cansancio. Mucha suerte tuve. Les deseo lo mejor a quienes transitan el Covid y fuerza que lo vamos a vencer", escribió la panelista en sus redes, confirmando un rumor que circulaba desde hacía varios días, pero sin la palabra de la protagonista.

La historia de Instagram en la que Analía Franchín confirma su diagnóstico positivo. Crédito: Instagram

De esta manera, Franchín sumó su diagnóstico al de Santiago del Moro y de Claudio "El Turco" García, también integrantes (uno como conductor, el otro como participante) del programa de cocina. Con fecha confirmada para el comienzo de las grabaciones, la pregunta inmediata fue: cuál será el destino del reality, que tenía todo preparado para apuntalar la programación de Telefe desde el mes próximo.

Mientras Analía asegura que no sabe cómo se lo contagió, y desea que todo el transitar del virus en su cuerpo se mantenga leve como hasta ahora, desde el canal dicen que el comienzo de la grabación (previsto para el próximo lunes 14 de septiembre) se mantiene inamovible. Sin embargo, por protocolo, y teniendo en cuenta que Analía estuvo en contacto con el resto de los participantes el día que se hicieron las fotos promocionales, desde el canal decidieron hisopar al resto de los concursantes. Quien trascendió que estaba especialmente preocupada al respecto fue Iliana Calabró, ya que su sesión de fotos fue inmediatamente después de la de Analía, y en el mismo lugar.

Hasta el momento, el plan de grabación está ordenado para darle el tiempo a la participante a que se recupere y pueda incorporarse sin problemas al reality.