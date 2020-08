La conductora quebró en llanto al despedirse en el penúltimo programa del ciclo, agradeció a su equipo y sostuvo: "No paramos un solo segundo, estuvimos al aire siempre" Crédito: El Trece

A solo una gala del fin de ciclo en Corte y confección, la conductora de las cuatro ediciones, Andrea Politti, se emocionó ante el reconocimiento de sus pares y el agradecimiento de todo el equipo. "Se me vienen diez mil imágenes a la cabeza. Me fui a otro mundo, a pensar en qué significa estar acá parada todos los días. Soy consciente de que entro a la casa de todos ustedes, y lo que más quiero yo es conquistarlos". En ese momento, Politti no pudo seguir hablando y se quebró en llanto. Rápidamente, el estudio se colmó de aplausos y ovaciones.

Al pensar en el vínculo que generó con la audiencia, la conductora reflexionó: "Si una está parada acá es porque tiene algo para dar, para ofrecer. Yo nací para esto y no imaginan las cosas que pasé. No paramos un solo segundo, estuvimos al aire siempre, y la verdad es que dejamos todo. Espero que les haya llegado lo que es la moda, el oficio".

Los mensajes en las redes sociales se hicieron escuchar y los fanáticos de los distintos diseñadores pusieron en valor la permanencia del programa durante tanto tiempo al aire. "Hay gente que nos dice que no sabe qué va a hacer a la tarde sin el programa y yo les creo. No sé en qué otro programa nos encontraremos vos y yo, pero sé que hasta acá nuestro vínculo es único", dijo Pollitti señalando a la cámara, en dirección al público.

Conmovida, aprovechó el momento para manifestar sus sentimientos. "Trato siempre de estar divertida y hacer chistes, pero últimamente me emociono mucho. Supongo que es porque estamos todos sintiendo esto que nos toca vivir, y porque de joven no me animaba tanto a mostrar lo que siento o lo que soy, pero acá se ve todo. Y así soy".

Durante el programa, la conductora le cedió la palabra a los productores y camarógrafos que de manera unánime le agradecieron por la generosidad, espacio y compañerismo. "Me costó tanto hacerme un lugar, que me prometí que el día que lo tenga iba a dárselo a los de al lado", concluyó.