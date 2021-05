Andrea Rincón reveló la verdad sobre las internas en MasterChef Celebrity

Andrea Rincón es una de las participantes favoritas de MasterChef Celebrity. A pesar de no tener siempre el tipo de devoluciones que quisiera de parte de jurado, la actriz se posiciona como una de las más queridas entre los televidentes. ¿La prueba? En varias de las últimas emisiones, su nombre se convirtió en trending topic en las redes sociales por su forma de vincularse con los chefs y sus compañeros. Ahora, Rincón dio una entrevista y habló de las supuestas internas que existen entre los participantes del programa: “Yo no me presto, sé cómo funciona la televisión”, manifestó.

En diálogo con Implacables (elnueve), contó que cocina desde muy chica, por lo que cierta destreza previa la ayudó a transitar las primeras semanas de la competencia. Sin embargo, admitió que la experiencia que le resultó más útil para MasterChef Celebrity fue su paso por otros reality shows.

Andrea Rincón habló de las internas de MasterChef - Fuente: elnueve

En ese sentido, Rincón aseguró que, en la mayoría de los casos, cuando se presenta una supuesta interna, se trata en realidad de trucos de edición o pedidos de la producción del programa para sumar “picante”. “Yo no me presto, es el tercer reality que tengo encima y sé como funciona la televisión”, le dijo al movilero del ciclo de Susana Roccasalvo.

Además, la actriz habló de los roces entre Sol Pérez y Daniela “La Chepi”. “Son dos minazas”, consideró. “Pero, como todo reality, sirve que haya un poco de ruido. Y la verdad es que ellas son dos grandes mujeres. De hecho, cuando pasó esto, las junté a las dos y les dije: ‘Chicas, esto está armado por la producción y edición. Déjense de joder, no se presten a esto’”.

Sobre el rumor de que se lleva mal con Alexander Caniggia, Rincón aseguró: “Yo estoy re bien con Alex. Esa es otra cosa que también se edita y no ponen las cosas lindas que Alex me dice, solo ponen las malas”. Y agregó: “Nosotros la tenemos bien clara. Cada vez que se pasa al aire alguna de esas cosas, Alex me escribe, me manda videos y me dice: ‘Te adoro, compa’”.

Finalmente, manifestó: “Si me tengo que enojar con alguien, va a ser conmigo misma, por haber tomado la decisión de haberme metido a un reality, sabiendo cómo funciona. Yo ya sé como funciona esto: el que se enoja, pierde”.

LA NACION