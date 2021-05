¿Quién fue? Analía Franchín reveló que intentaron sobornar al jurado de MasterChef Celebrity

La subcampeona de MasterChef Celebrity, Analía Franchin, reveló que en la primera edición del reality hubo un participante que intentó sobornar a los jurados con regalos traídos de Estados Unidos. “Se gastó por lo menos 700 dólares”, contó.

La panelista habló sobre la posibilidad que existe de sobornar al jurado dentro del certamen, sobre todo, por lo que ella había presenciado durante la primera temporada del show de cocina. Así, sostuvo que uno de sus compañeros intentó “coimear” a los miembros del jurado compuesto por Damián Betular, Germán Martitegui y Donato de Santis.

Invitada en “ViajeChef”, junto a Dani “La Chepi”, la periodista fue contundente en su acusación: “A mí lo que me molesta de cualquier participante, sea de esta temporada o de la anterior, es que vengan con regalitos”.

Luego de escuchar las declaraciones de Franchín, Robertito Funes indagó más sobre el tema: “¿Vos decís que viene de soborno la cosa?”. Sin dar nombres reveló: “Cuando algún participante va de chupamedias. Me consta que la temporada pasada Germán Martitegui rechazó un regalo cerrándole la puerta a un participante y le dijo ‘no, acá no´”.

Ante la insistencia de Funes para que diera nombres, ya que fue la temporada pasada, ella fue tajante: “No. La hago quedar como una coimera dulce y no es así”.

“En la temporada del año pasado ‘algune’ participante se trajo cosas de Miami para el jurado y se gastó por lo menos 700 dólares entre los tres regalos para los jurados. Eso no conmovió a los jurados porque en eso son profesionales y rígidos, pero no me gustó la acción”, aseguró ante la sorpresa de La Chepi y Funes.

LA NACION