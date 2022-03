Andy Kusnetzoff recordó la especial sorpresa que le había hecho Gerardo Rozín y que lo emocionó hasta las lágrimas

Aún perdura la conmoción por la muerte de Gerardo Rozín, a causa de un tumor cerebral, a sus 51 años de edad. Diferentes personalidades del espectáculo, la música, la cultura y el deporte, entre otros, le brindaron un cálido homenaje en sus redes sociales al conductor del programa La Peña de Morfi.

Una vez conocida la noticia, la figura de Rozín recibió diversos elogios hacia su persona destacándose por su compañerismo, empatía, y su gran rol protagónico en los programas, donde oficiaba, además de conductor, como productor del contenido. Puntilloso, rosarino estaba atento hasta del más mínimo detalle para sorprender a sus invitados.

Quien reconoció y resaltó esa virtud fue el periodista Andy Kusnetzoff en un posteo de su cuenta en Instagram. El creador del ciclo radial Perros de la Calle, emitido por Radio Urbana, le dedicó un texto con el objetivo de recordar su participación en un ciclo televisivo que encabezaba Rozín.

El posteo emotivo de Andy Kusnetzoff en alusión a la muerte de Gerardo Rozín Foto: captura de pantalla

“Si bien no éramos amigos, no quería dejar de saludar y mandar mis respetos a un colega que admiro. Fuiste un gran conductor, animador y remador. Me puso contento ver tanto afecto y reconocimiento de parte de todos”, relató Kusnetzoff en el principio de su mensaje.

El posteo incluyó también un recorte de video de una visita al programa Gracias por venir, gracias por estar, conducido por Rozín y Julieta Prandi, que se emitió en Telefe desde 2012 a 2014.

Andy Kusnetzoff recordó a Gerardo Rozín en su cuenta de Instagram

“Me sorprendiste mucho cuando fui a tu programa Gracias por venir y me trajiste un amigo mío de la infancia desde Brasil. Qué productor…”, rememoró el presentador en alusión a la visita de su amigo Bruno, procedente del país vecino, donde se exilió junto con su familia en la época de la dictadura.

A pesar de no ser íntimos en el ambiente del espectáculo, Kusnetzoff no escatimó en elogios y se apenó por no poder compartir una última charla con él: “Me gustó esa charla donde hablamos de lo que te pasaba, y por supuesto me arrepiento de no insistir con ese café. Hasta la próxima, Gerardo, no fue en vano todo lo que diste”.

Los recuerdos siguen presentes

La modelo y co-conductora del ciclo La Peña de Morfi, Jesica Cirio, utilizó su perfil de Instagram para dar a conocer una propuesta original en homenaje a su colega Rozín. Debido a la simbiosis que existió entre ambos al aire, publicó una imagen de ellos en el estudio del canal, al cual quiere bautizarlo con su nombre y apellido.

La propuesta de Jésica Cirio en sus redes sociales para homenajear a Rozín Foto: captura de pantalla

“Este estudio tendría que tener tu nombre. Like para que el estudio se llame Gerardo Rozín”, publicó la vedette, en virtud de juntar adeptos a la solicitud y así poder presentarle a las autoridades del canal esta sentida proposición en homenaje al rosarino.