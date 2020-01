La curiosa revelación sexual de Andy Kusnetzoff para relajarse antes de trabajar

Crédito: Prensa Telefe

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 5 de enero de 2020 • 02:11

Cada sábado, Andy Kusnetzoff se pone al frente de PH: Podemos Hablar y logra que sus invitados hablen sin tapujos de cualquier tópico. Esta vez, fue el periodista el que tuvo que responder preguntas durante una entrevista radial, revelando una curiosa práctica sexual que solía realizar antes de trabajar para calmar sus nervios.

"Hace un tiempo contaste que te ponía nervioso hacer El Bar, por lo que te tenías que masturbar antes", le preguntó muy directamente Catalina Dlugi en Agarrate Catalina, el programa que conduce por La Once Diez. "Bueno, es un poco fuerte lo que me decís", le respondió el conductor sorprendido.

"Vos lo dijiste", retrucó ella buscando ampliar la anécdota, y Andy se dispuso a aclarar el tema. "Así no lo dije, porque nunca hubiese dicho que era El Bar, lo dije por Maldito Lunes, pero lo de masturbación si es cierto", contó.

"¿Era la única manera de relajarte?", quiso saber ella. "Antes de grabar me daba tanta angustia que a veces lo he hecho. Pensaba, como decían en una película, 'esto va a ser lo mejor del día', porque después me angustiaba ir al canal, por distintos temas que no vienen al caso", relató sin entrar en muchos detalles.

Durante la entrevista, Andy también habló sobre los comienzos de su carrera y su paso por Caiga Quien Caiga. "Me da orgullo la carera que hice. Yo empecé como productor, después pintó dar la cara y ahí fui descubriendo e inventando ese personaje que tenía en el programa".

"En CQC era muy competitivo, y lo sigo siendo, pero no significa que sea malo. Nunca jodí a nadie y nunca iría por detrás, solo cuidaba mi lugar", aseguró haciendo referencia a los cruces que hubo entre los integrantes del programa este año, quienes salieron a revelar internas de lo que pasaba detrás de cámara.

Según contó Kusnetzoff, hoy en día se lleva bien con todos sus excompañeros, y ha podido hablar con cada uno de ellos después de que se conociera la lucha de "egos" internos que había. "Está todo bien con todos, conversé con ellos y trato de estar al día. Con el único que no hablo es con Daniel Malnatti", concluyó el conductor.