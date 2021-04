Andy Kusnetzoff se emocionó al contar que espera su segundo hijo

La edición de este sábado de PH: Podemos hablar (Telefe), hizo movilizar a todos los invitados e incluso a su conductor, Andy Kusnetzoff, quien se mostró visiblemente feliz al hablar de su familia y del hijo que espera junto a Florencia “Kourny” Suárez.

Todo comenzó cuando la actriz, Mey Scapola, quien además de ser una de las invitadas de la noche mantiene una linda relación de amistad con el conductor, lo hizo emocionar con unas dulces palabras tras la feliz noticia de que espera a su segundo hijo. ”Quiero aprovechar para decirte a vos que te quiero mucho y que sos un amigo hermoso. Gracias siempre por confiar en mí en todos los trabajos que hacemos juntos”, sostuvo la actriz, visiblemente conmovida.

“Y te quiero felicitar porque vas a ser papá de vuelta y me encanta ver como estás pensando, cómo estás creciendo y la familia que estás haciendo con Flor, Helena y el nuevo bebé en camino. Es hermoso que pasen los años y sentir que estamos creciendo los dos”, agregó.

Andy no pudo evitar la emoción y se mostró muy movilizado por sus palabras: “En este programa, todos caemos en la emoción. A mí me gusta hacer este programa porque siento que yo también me emociono y la emoción es linda”.

“Quiero hacer un brindis por todos ustedes. En este caso, ya que Mey me hizo sensibilizar, quiero brindar por Flor y por mi familia que se agranda. Felicidades. Mi amor, te quiero. Chau”, continuó, algo sonrojado por la situación. Y cerró con humor: “Me cuesta a mí. Pero bueno este programa es así y me gusta. La verdad es que estoy muy feliz”.

