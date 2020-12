Nicole Neumann habló de un mal gesto que Ángel de Brito habría tenido con ella y el conductor no dudó en responderle. "Sos una mentirosa", manifestó de Brito, que además mostró mensajes que intercambió con la modelo

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 5 de diciembre de 2020 • 14:59

En el marco de un debate que se disparó por la muerte de Diego Maradona, el staff de Nosotros a la mañana (eltrece) debatió varios temas y terminó hablando de una tensión que existe entre Ángel de Brito y Nicole Neumann. La modelocargó duro contra el conductor de Cantando 2020 (eltrece) y recibió una respuesta más fuerte aún. "Sos una mentirosa", dijo el periodista en un audio de WhatsApp que reprodujeron durante el magazine matutino.

"Pasaron cosas", comenzó Neumann. "Teníamos una buena relación y él se comportó de una manera que para mí fue sin humanidad. Rompió todos los códigos de una relación que uno tiene con una persona y no me gustó. Yo ya no estoy en esta época de mi vida para estas cosas. Entonces bloqueo y chau", agregó la panelista del programa que conduce el "Pollo" Álvarez.

Al día siguiente, durante Los Ángeles de la mañana (eltrece), de Brito recuperó los dichos de la modelo y aseguró: "No sé por qué sacaron este tema, pero hace mil años que está enojada porque acá mostramos que ella usaba un cinturón de cuero cuando defendía el veganismo. Le agarró un ataque, me dijo que la iba a dejar sin trabajo, que le sacaba el pan a las hijas porque Cubero no le pasaba plata y no sé".

Luego, el conductor continuó: "Tuvimos una discusión en privado y me bloqueó pero ayer sacaron el tema y dijo que no tengo códigos ni humanidad. Ella se va de boca, dice que no pasa información y como me acusa de romper códigos, te los voy a romper un ratito". Finalmente, furioso y mirando a la cámara, añadió: "Vos a mi me pasaste mucha información y acá está la prueba. Tengo 125 mil mensajes como estos. Si vas a hablar de mí, decí la verdad. Sos una mentirosa".