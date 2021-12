Ángel De Brito conoció a Germán Martitegui y tuvo una pésima primera impresión: “Es un asqueroso”

La noche se vistió de gala y los seleccionados como “personaje del año” por la revista Gente se congregaron en el Alvear Palace Hotel para compartir una velada digna de un cierre de 2021 histórico. Desde periodistas hasta históricas conductoras, cantantes e influencers dieron el presente y posaron para las protocolares -y ya históricas- fotos que serán portada en las próximas semanas. Sin embargo, entre sonrisas y flashes, del encuentro entre Ángel De Brito y Germán Martitegui no resultó la mejor anécdota.

El conductor de Los ángeles de la mañana (eltrece) junto a Yanina Latorre formaron parte de los seleccionados por la publicación y, tras haber vivido en primera persona la trascendental noche, contaron en el aire de su programa todas las intimidades de aquel encuentro.

Junto a Mariano Caprarola repasaron los looks de las celebridades, pero también dieron detalles de las internas que se vivieron en la gala. Los invitados, los ausentes, las figuritas “innecesarias” y la actitud de algunos de los presentes. “Vi a los tres MasterChef... Martitegui me pareció muy antipático”, sentenció Ángel al pasar. Lejos de tomarlo como un comentario al paso, el equipo se detuvo por unos segundos en las declaraciones del conductor.

De Brito conoció personalmente a Martitegui y le dejó una terrible primera impresión

Desde que el primer MasterChef Celebrity (Telefe) salió al aire, la personalidad del reconocido cocinero siempre fue cuestionada. Su dureza a la hora de dar una devolución, los comentarios para con los participantes y cierta frialdad al momento de conectarse con las personas fueron motivo de debate. Al fin y al cabo, ese era su rol en el jurado y poco se sabía de lo que pasaba en su vida privada.

Germán Martitegui, estricto y exigente con sus devoluciones

Conforme fueron pasando los años, su figura atrajo más y se conoció al verdadero Germán detrás del perfil de estricto jurado y chef. Tímido y serio pero siempre con una sonrisa, así es descripto por quienes tienen una relación más cercana. No obstante, su encuentro con personajes de la farándula sigue siendo un evento que trae repercusiones.

“Él tiene ese perfil”, lo defendió Caprarola. Rápida y fiel a su estilo combativo, Yanina Latorre acotó a los gritos y enfrentando al invitado: “A mí que me importa. Hay que saludar a la gente, dejá de ser cholulo”.

Ángel de Brito contó la impresión negativa que se llevó de Germán Martitegui en el evento de la revista Gente (Foto: Instagram/@angeldebritooki)

Entre gritos y debates, las ‘angelitas’ continuaron analizando la personalidad de Martitegui. Con opiniones divididas, quien tomó la palabra nuevamente fue Ángel De Brito, que sin pelos en la lengua lanzó: “Si yo no estoy cocinando, qué me importa”. Para remarcar la percepción que tuvo, comparó el encuentro con el que tuvo con los otros jurados del ciclo de Telefe: “Donato De Santis es un divino, Damián Betular también. Martitegui me pareció un asqueroso”. Para cerrar contó que apenas se dieron la mano en el evento y no volvieron a tener contacto en toda la jornada.