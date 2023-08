escuchar

Cada vez falta menos para el gran estreno del Bailando 2023 por la pantalla de América. A pocos días de haberse sacado la foto oficial del programa en un evento en el que participantes, jurados e influencers asistieron al Hipódromo de Palermo, Ángel de Brito contó la primicia de cuándo será la fecha de estreno que, en principio, era para el lunes 28 de agosto.

En el comienzo de LAM (América) de este martes, Ángel de Brito contó la charla que mantuvieron los jurados del programa con miembros de la producción con respecto al gran estreno de este certamen de baile.

El staff completo de Bailando 2023 Gerardo Viercovich

“Hoy la producción nos escribió al grupo de jurados que tenemos con las productoras periodísticas del programa y nos dijeron: ‘chicos, miren que el lunes no arranca el Bailando’. Ah, sí, ya nos dimos cuenta”, señaló el conductor en tono irónico.

Luego continuó leyendo: “Queridos jurados, queremos confirmarles que el lunes que viene no es el arranque del programa”.

No obstante, hizo una aclaración con respecto al estreno tan esperado. “Igual nosotros ya sabemos que el primer día no es el arranque del programa, que no van los participantes ni el jurado, es un programa especial, donde se hace la apertura en la que bailan Paula Chaves, Flor Vigna, Pampita, bailan y también va a haber algunas sorpresas como una artista plástica”, señaló.

Se retrasó el estreno del Bailando 2023

Por último, contó la reacción del jurado de notables ante esta noticia que ya se venía venir. “Moria tiró un ok y un emoji, Polino dijo: ‘Gracias, ¿sabés cuándo será?’ y Pampita también puso un emoji”, manifestó y luego indicó: “La fecha que nos dieron es el 4 de septiembre”.

Narazena Vélez consultó por qué se había retrasado una semana el estreno y el conductor del programa aclaró que el estudio del programa está terminado, aunque todavía faltan algunos detalles con respecto a las luces y las pantallas. Además, agregó: “Muchas de las pantallas son de proveedores que fueron utilizados para los búnker de las elecciones. Las PASO atrasaron la llegada de las pantallas hasta Martínez. En el estudio, además, se alquilaron las paredes, se armó de cero, como se hace cuando te cambias de estudio”.

En ese momento, Ángel de Brito recibió el mensaje de un personaje histórico de las tribunas del Bailando. “Tengo un testimonio del estudio. ‘Yo fui a ver el estudio y falta una parte técnica’. Están terminando de armar el control, que no tiene nada que ver con la pista. ‘Es hermoso y mucho más grande que los anteriores’”, reveló el Mago Sin Dientes.

Cuáles son los cambios más importantes que tendrá el ciclo de Tinelli en América, su nuevo canal

El programa conducido por Marcelo Tinelli incluirá cambios en las modalidades de competición de los bailarines y Ángel de Brito compartió en LAM algunas de las nuevas reglas contempladas para esta temporada.

“Una novedad que voy a contar hoy del reglamento, porque hay varias, es que a partir de ahora, y esto es importante porque va a aliviar a muchos participantes, no va a existir más el duelo. Es un cambio histórico en el Bailando, no hay más duelo. Eliminado”, remarcó primero el periodista sobre lo que se viene.

Como ejemplo de lo que será el nuevo procedimiento, De Brito agregó: “El que tenga el voto secreto, empieza. Supongamos que en el primer ritmo me toca a mí y yo salvo a Marixa (Balli). Sigue por orden Pampita (Ardohain) y salva a Viviana Colmenero, y así hasta que queden los dos que el jurado no salva, y esos dos son los que van al teléfono”.

El conductor y jurado del certamen también aclaró que no habrá un único criterio a la hora de salvar a los concursantes. “Cada jurado vota lo que quiere, puede ser la pareja que mejor bailó, la que te cae mejor, la que menos odiás, la que más te divierte. El método será cero objetivo, así que arréglense”, adelantó con humor.