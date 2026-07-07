Ángel de Brito contó por qué se bajó del programa de Mirtha Legrand y arremetió contra Juana Viale

Ángel de Brito tenía previsto ser uno de los comensales de la emisión del sábado 4 de julio de la mesa de La noche de Mirtha (eltrece), pero a último minuto se bajó. ¿Qué sucedió? El problema no tuvo que ver con Mirtha Legrand, sino con Juana Viale. El conductor contó los motivos por los cuales cambió de opinión sobre su presencia en el programa y, tras pedirle disculpas a la Chiqui, cargó sin vueltas contra su nieta. “No se destrata a la gente”, lanzó.

El viernes 4 de julio De Brito tenía previsto ir a grabar el programa de Mirtha Legrand, pero no fue. “Pido disculpas a Chiquita Legrand. La amo, es la número uno y lo lamento”, dijo el lunes en su programa Ángel responde (Bondi Live). Quien explicó los motivos de su decisión fue su productor Gaby Fernández. Dijo que hace unos días Eli, la productora de invitados de Bondi, invitó a Juana Viale al programa, pero ella “le contestó de una manera bastante soberbia y prepotente”.

Ángel de Brito dijo que se bajó del programa de Mirtha Legrand luego de que Juana Viale le repsondiera de mala manera a una productora de Bondi (Foto: Instagram @lamesazarg / @angeldebritooki/)

Esto fue determinante para De Brito. Originalmente, lo invitaron personalmente a grabar los dos programas, primero el de Legrand y un par de meses más tarde el de Viale, y tras varias negativas, finalmente había accedido. “Dije que sí, pero después tuvimos este episodio con nuestra productora, en el que Juana destrata a una persona que trata conmigo, que amablemente la está invitando. Le podés decir: ‘No quiero ir, no hago notas...’“, arremetió y no disimuló su mala onda con Viale: ”Tuvo respuestas de mie***, como las que tiene Juanita, entonces dice chau".

En 2023, Ángel de Brito estuvo en la mesa de Mirtha Legrand junto a Luis Novaresio, Carmen Barbieri y Santiago Maratea (Foto: X/@elejercitodelam)

“Aparte me re divertía, primero ir a lo de Mirtha y después ir con la roca...”, sentenció con ironía. Finalmente, en la emisión del sábado de La noche de Mirtha estuvieron invitados la conductora Susana Roccasalvo, el actor Diego Ramos, el periodista Lucas Morando y el diputado libertario Alberto Benegas Lynch.