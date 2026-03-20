Misterio en torno al ingreso de Andrea del Boca a Gran Hermano: ¿vuelve el lunes o el miércoles?

Desde que Andrea del Boca abandonó este jueves sorpresivamente la casa de Gran Hermano por problemas de salud, las especulaciones en torno a su continuidad en la realidad de Telefe no tardaron en aparecer. En medio de un gran hermetismo, el periodista Guido Záffora brindó información clave al respecto.

Andrea del Boca salió de la casa este jueves para hacerse chequeos médicos (Foto: Captura TV)

Según contó el panelista en DDM (América TV), la actriz habría visitado esta mañana el country en el que vive Juan Pablo Fioribello, su abogado. Y para pasar inadvertida y no generar conflicto, ya que tendría que estar aislada, lo habría hecho disfrazada. “Hoy 11:25 de la mañana hubo una reunión en San Carlos, un country de zona norte, muy cerca de la casa de Gran Hermano, donde vive Juan Pablo Fioribello”, expresó.

Andrea del Boca habría ingresado al country de su abogado para renegociar su contrato con Gran Hermano (Foto: Captura TV)

Y continuó: “Ingresa un Audi con un chofer y una persona con una peluca y una gorra. Ahí Andrea tuvo su primer encuentro con su abogado”. Acto seguido, comentó que se encuentra de alta y que tanto su problema de salud como la información de que pasó la noche aislada en un hotel es cierta. No obstante, aclaró: “Pero también es verdad que hay una renegociación de contrato”.

En ese sentido, el comunicador indicó que en la reunión, la cual duró aproximadamente una hora, la protagonista de la telenovela Celeste firmó un nuevo contrato sobre su presencia en la casa más famosa del país. “Las condiciones son las mismas porque Andrea se siente muy cuidada, ella quiere estar en la casa, pero más plata”, subrayó.

Záffora también se refirió a las versiones de que Andrea volvería a pisar la casa después del martes 24 de marzo, día del cumpleaños de su madre. “Se habla de dos días. Uno es el lunes y el otro el miércoles; ¿por qué el miércoles? Porque la madre cumple años el martes", aseguró y completó: “Esto lo van a salir a negar en todos lados, pero auto, hora, lugar, mi fuente es fidedigna”.

Esta novedad llegó horas después de que Anna del Boca, hija de la actriz, se refiriera a la salud de su madre. “En estos últimos días ella estuvo mal, con presión alta. Eso me informaron desde producción, yo obvio no tengo contacto con ella. Ahora me informaron que está internada en una clínica. Pero ella expresa que quiere volver a entrar a la casa”, contó este jueves en La Jugada, el stream de Telefe.

Anna del Boca habló de la salud de su madre (Foto: Captura)

Sobre los roces de la convivencia, la joven incluyó: “Mamá tiene presión alta y ya entró con problemas de salud; incluso tuvo gripe. Lo primero es su bienestar, porque el cuerpo avisa cuando el entorno se vuelve tóxico”.

Cabe recordar que la noticia de la internación de Andrea del Boca se conoció durante la tarde de este jueves. Según informó Laura Ubfal, y luego confirmó el propio reality, este jueves 19 de marzo “la vieron tres médicos y estaba con temas intestinales y alta presión”. Más tarde, desde la producción del programa, ratificaron los problemas de salud de la actriz y aseguraron que “se definirá la situación” más adelante.

Andrea del Boca habria abandonado Gran Hermano por un problema de salud

En las imágenes que se llegaron a ver, Andrea del Boca ingresa a la habitación de las mujeres y cuando le preguntan cómo le fue, se llega a escuchar: “Vení que no quiero hablar fuerte, no me dieron bien ciertos parámetros...”. Inmediatamente después, se cortó la transmisión.