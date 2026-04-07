“No creo que vuelva”: la tremenda caída de Andrea del Boca que la dejaría afuera de la casa de Gran Hermano

Un momento de tensión se vivió en la casa de Gran Hermano Generación Dorada (Telefe) cuando Andrea del Boca sufrió un fuerte accidente durante la noche del lunes 6 de abril. Cerca de las 20, la actriz se resbaló en el piso de la cocina y cayó de frente, golpeando su cara y su cabeza contra una de las puertas del mueble ubicado junto a la heladera, lo que generó preocupación entre quienes estaban presentes.

Andrea del Boca sufrió una caída en Gran Hermano 2026 y la sacaron en ambulancia

Las imágenes del momento no tardaron en viralizarse y el conductor Santiago del Moro confirmó que Andrea del Boca fue asistida de inmediato por el equipo médico. Según se pudo observar, la actriz quedó muy dolorida tras la caída y no logró incorporarse por sus propios medios, por lo que debió ser retirada en camilla de la casa para realizarle estudios luego del fuerte golpe.

La actriz sufrió una fuerte caída dentro de la casa (Captura: Telefe)

Cómo sigue el estado de salud de Andrea del Boca tras la caída

Durante la gala de eliminación del lunes 6 por la noche, Santiago del Moro brindó más detalles sobre lo ocurrido. Esto teniendo en cuenta que explicó que la caída tuvo lugar en la cocina de la casa, frente a varios participantes que quedaron impactados por la situación. “Ella cae de boca y lo que impresiona de las imágenes, los que la vimos de acá afuera, es que cae como con peso muerto y no tuvo reacción para amortiguar el peso con las manos”, señaló, luego de haber revisado las cámaras para reconstruir con precisión el episodio.

El momento del accidente generó impacto entre los participantes (Captura: Telefe)

Además, el conductor confirmó que Andrea del Boca fue asistida de inmediato por el equipo médico del reality. “Le están haciendo una tomografía facial y una radiografía de tórax”, detalló al aire sobre los estudios realizados para descartar lesiones de gravedad, y llevó tranquilidad al asegurar: “Está bien, está estable y todo, obviamente está bajo chequeo médico”.

Andrea del Boca podría no volver al reality (Captura: Instagram @mundofamososok)

En medio de la preocupación, desde la cuenta de Instagram de Mundo Famosos dieron a conocer que Santiago del Moro habría adelantado que existe la posibilidad de que Andrea del Boca no regrese a Gran Hermano 2026 tras el accidente, a la espera de su evolución y de los resultados médicos.

Del Moro no cree que Andrea del Boca pueda volver a la casa de Gran Hermano

“En las próximas horas vamos a informar a ver qué pasa con ella, si vuelve o se retira de la competencia, yo internamente -no tengo aún la confirmación oficial-, no creo que vuelva”, dijo tajante Del Moro en la radio el martes por la mañana. “Más allá de los dolores, ya la otra vez se asustó mucho, ella viene muy golpeada”, detalló haciendo referencia a la semana en que tuvo que ir al hospital a hacerse estudios por problemas intestinales.