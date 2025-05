Julieta Poggio habló de su relación con Marcos Ginocchio y reveló hasta donde llegó su “obsesión” por él

A lo largo de los años, dentro de la casa de Gran Hermano (Telefe) se formaron varias parejas. Algunas continuaron con su vínculo una vez que el reality llegó a su fin y otras se rompieron. A su vez, también estuvieron aquellas que lograron formalizar lo que durante la competencia era una suerte de “amor platónico” impulsado sobre todo por los fanáticos a través de las redes sociales. Eso fue justamente lo que sucedió con Julieta Poggio y Marcos Ginocchio, o “Marculi” como los apodaron. Si bien ella reconoció varias veces que entre ellos pasaron cosas, esta semana admitió que sus sentimientos no fueron correspondidos y que llegó a estar “obsesionada” con el salteño.

El jueves 15 de mayo, Julieta Poggio estuvo en Sería increíble (Olga) y fue consultada por su relación con Ginocchio. “¿Llegaste a estar muy enganchada con él? ¿Enamorada?“, le preguntó Nati Jota, a lo que ella respondió con sinceridad: ”Muy, superenamorada y hasta obsesionada". No obstante, dio cuenta de que ese amor que sentía no era correspondido de la misma manera. “Él, que sé yo... capaz que yo le gustaba, pero no estaba en la misma que yo”, expresó y dijo que hasta “lloraba” de amor: “Fue mi peor momento”.

Juli Poggio habló su vínculo con Marcos Ginocchio y reconoció que estuvo "obsesionada" con él (Foto: Instagram @poggiojulieta / @marcosginocchio)

En ese sentido, comentó que cuando salió de la casa con todas las repercusiones, se encontró con un amor no correspondido: “Pobrecito, no te culpo primo. Hoy en día lo puedo ver y decir que yo también me comí toda esa película; ver eso que todos veían y creían... yo también lo vi y dije ‘lo quiero’”.

Poggio explicó que las veces que negó la relación entre ellos y aseguró que solo eran amigos fue para “cuidarlo a él”, puesto que tiene una personalidad más tranquila y un perfil más bajo. No obstante, un día consideró que ella era “dueña” de su verdad y decidió modificar su accionar. “Lo confirmé cuando terminó. Vivió y murió en el mismo momento”.

Poggio reconoció que estuvo "superenamorada y hasta obsesionada" de Marcos Ginocchio (Foto: Captura de video / Olga)

Fue entonces cuando intervino Homero Pettinato. Retomó un comentario anterior y le preguntó cómo se manifestó su obsesión por Ginocchio. “Yo nunca soy de estar detrás de pibes y de él era por ejemplo... pobre se va a enterar de todo ahora. Pero, él se iba de after y yo sí, o si me iba a ese after y no me iba hasta que él se iba“, se sinceró. “Hoy en día lo veo y digo ‘Julieta, claramente no quedabas bien haciendo eso’. Yo me invitaba a ese after y me quedaba para ver si se iba o no conmigo y a veces no pasaba. Estaba disponible 24/7″, advirtió.

Por otro lado, horas más tarde en LAM (América) compartieron un fragmento de una entrevista que dio el ganador de Gran Hermano en el streaming No lo piensen tanto (Multitalent TV), en la que reflexionó sobre la exposición y su claro deseo de, a pesar de la popularidad, mantener un perfil bajo. “Todo tiene su tiempo, la ‘fama’, el reconocimiento y también uno tiene que buscar lo que le gusta, no lo que a los demás les gusta, porque hay veces que llegas a un lugar en el que decís ‘esto es una felicidad vacía’. ¿Qué tiene de lindo estar así? (...) Tenés que buscar lo que te guste a vos siempre. Si no vivís amargado y después se te pasa la vida o llegás a lo que querés, a tener tanta plata o tanta fama y te sentís más vacío", dijo.

Revelaron detalles de la relación entre Juli Poggio y Marcos Ginocchio

De vuelta en el estudio intervino Yanina Latorre, quien en su momento confirmó la relación entre Poggio y Ginocchio y remarcó: “Ahora entiendo que lo negaban porque él es un chico al que no le gusta contar nada de su vida”. Por su parte, Ángel de Brito sumó que el romance entre los jóvenes no terminó bien. “Ella estaba muerte de amor y él no”, acotó Pepe Ochoa.