El motivo por el que Ángel de Brito no deja que las “angelitas” den entrevistas a otros programas

A días de haber cumplido 10 años de LAM (América TV), Ángel de Brito habló con Puro Show (eltrece) y se refirió a la condición que le impone a las “angelitas”. Todo comenzó cuando el cronista del ciclo de espectáculos le preguntó si “le costaba” dar notas, ante lo que el conductor respondió que no, que solamente no quiere aburrir porque habla mucho en su programa.

A partir de esa respuesta, el cronista se sinceró y le contó que las panelistas de LAM, en reiteradas ocasiones, se negaron a dar notas a otros programas, incluso en los casos en que ellas fueron protagonistas de alguna noticia. A su vez, remarcó que las angelitas le dijeron que Ángel no las dejaba hablar. “Sí, es cierto porque quiero que hablen en el programa, si no todos los días hay una conferencia de prensa distinta y hacemos todos los mismos temas”, lanzó de Brito.

Así fue el festejo por los 10 años de LAM (Foto: Instagram @angeldebritooki)

Y continuó: "Algunos temas puntuales, si ellas quieren hablar, me piden, a veces lo han hecho, no pasa nada. Pero no quiero todos los días". Además, el conductor apuntó contra Flor de la V. “Se paran todos los días en la puerta, se ve que no tienen otro lugar para ir”, sentenció en referencia a los noteros del programa Los profesionales de siempre (El Nueve).

Sin embargo, Pampito Perelló, uno de los conductores de Puro Show, destacó que aunque Ángel de Brito criticó al programa de Flor de la V, se sacó una foto con ella hace unos días y dejó ver que hay buena relación entre ambos. “Son unos fallutos”, declaró.

La foto con la que Pampito acusó de "fallutos" a Ángel de Brito y Flor de la V (Foto: Captura Programa Puro Show)

El aniversario de LAM: cumplió una década

Ángel de Brito, sus angelitas, la producción de LAM y muchos invitados especiales del mundo del espectáculo festejaron con todo los primeros diez años del clásico programa que se emite por la pantalla de América.

El festejo de los 10 años de LAM con algunas de las angelitas Gerardo Viercovich - LA NACION

LAM nació una década atrás, cuando Adrián Suar decidió renovar las mañanas de eltrece y le abrió las puertas al ciclo de espectáculos conducido por Ángel de Brito y acompañado por columnistas mujeres. Así, el programa debutó un 2 de mayo a las 11.30, acompañado por un panel integrado por Mercedes Martí, Andrea Taboada, Noe Antonelli, Carmela Bárbaro, Nancy Pazos, Analía Franchín, Miriam Lanzoni y Yanina Latorre.

Yanina Latorre es la única que continúa desde que comenzó el ciclo por la pantalla de eltrece Gerardo Viercovich - LA NACION

“El secreto es trabajar todos los días como si fuera el primero; parece una frase muy hecha, pero es cien por ciento real. Como LAM lo siento mío, como mi casa, estoy todo el tiempo pensando qué hacer, qué saco, viendo la competencia para no repetir. Cuando elijo un programa en la tele quiero ver algo nuevo, no la cadena nacional, y al estar a las 8 de la noche hay temas que llegan gastados”, contó Ángel de Brito hace un tiempo, en diálogo con LA NACION.

A lo largo de los años, más de 230 angelitas pasaron por la historia del ciclo, entre las que se destacan Graciela Alfano, Marixa Balli, Karina ‘La Princesita’, Nacha Guevara, Gianina y Dalma Maradona, Evelyn Von Brocke y Nequi Galotti, entre otras.