La frase que la China Suárez utilizó para referirse a Mauro Icardi y que también uso para sus ex

Eugenia “la China” Suárez volvió a ser tendencia en redes sociales tras brindar una entrevista con la TV Pública sobre su presente profesional, su vida familiar y la relación romántica que la une con Mauro Icardi. Sin embargo, la actriz lanzó una frase sobre su actual novio que ya había dicho años atrás para referirse a Benjamín Vicuña y también con Rusherking, por lo que los usuarios en Internet se lo hicieron saber.

La China y Mauro Icardi comparten gran parte de su intimidad en las redes sociales (Foto: Instagram @sangrejaponesa)

Luego de mucho silencio, la ex Casi Ángeles habló durante más de una hora mano a mano con el periodista Gustavo Méndez. En la nota, la China contó detalles de su actual relación amorosa y dijo: “Me pasa que tenemos un nivel de compatibilidad que nunca había experimentado, y no lo digo para hablar mal de las personas con las que estuve”.

"¿Tiene los guiones escritos o cómo es?", escribieron desde la cuenta de X de Sálvese quien pueda (Foto: Captura X @sqp_oficial)

Esta frase no pasó desapercibida. En las últimas horas, la cuenta de X del programa Sálvese quien pueda (América TV), que conduce Yanina Latorre, compartió la portada de revista HOLA! en la que ella posó en 2018. En ese momento, se encontraba en pareja con el actor chileno y detalló sobre cómo se sentía con él: “Siempre quise tener esta paz. Con Benjamín logré una complicidad que no tuve con ningún otro hombre”.

Como si fuera poco, también se hizo viral el posteo que ella había hecho en Instagram cuando anunció su separación de Rusherking y que tiene otra coincidencia con lo que dijo en la nota. “Que una relación por la que apostaba todo no funcione es cruel. Tener que soltar a la persona con la que querías envejecer es triste. Nos deseo un duelo con el menor sufrimiento posible. Me voy agradecida por lo vivido y con el corazón roto por uno de los años más lindos de mi vida”, había escrito la actriz. En X, distintos usuarios compartieron la captura del posteo y marcaron lo que ahora repitió con respecto a Icardi.

El posteo de la China Suárez que se volvió viral porque repitió la misma frase sobre Rusherking y Mauro Icardi (Foto: Captura X @estefaniashoa)

En su paso por la TV Pública, Suárez se refirió al futbolista del Galatasaray de la misma manera: “Muchas coincidencias, muchas cosas que quizás nunca me habían pasado. Y sí, digo, ahora sí. Yo re envejecería al lado de esta persona”. A pesar de las coincidencias, la estrella argentina admitió estar muy enamorada de Mauro Icardi y evidenció que no sintió eso mismo en el pasado: “Este es un nivel de todo, mis amigos se ríen, o mi mamá me dice ‘vos porque estás enamorada’, pero es verdad, es un nivel de perfección, es como si fuera una montaña rusa que está buenísima”.

“Es un nivel de contención, de hombre. Yo era de ‘yo puedo sola’, y tener a alguien que me diga ‘no estás sola, sé que podés sola, pero estás conmigo, y podés contar conmigo’. Es alguien en quien poder descansar, y yo creo que es alguien que definitivamente mi papá hubiese querido para mí”, afirmó.