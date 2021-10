Ángela Leiva defendió a La 1-5/18 de las críticas: “En Avenida Brasil había pobreza y a todos les gustaba”

Desde su estreno La 1-5/18, la nueva ficción de Polka, generó fuertes repercusiones. En las redes sociales, por un lado, se criticaron algunos estereotipos a los que recurre la producción de Adrián Suar, mientras que, en las últimas horas, referentes de barrios populares se mostraron muy molestos con la forma en la que la telenovela los representa. “Es una espectacularización”, definió una de las vecinas. Si bien muchos actores salieron a responder en su momento, ahora fue el turno de Ángela Leiva, que también forma parte de la tira de eltrece.

Trailer 1-5/18, la nueva ficción de Polka

En diálogo con Por si las moscas (La Once Diez), Leiva salió al cruce de los cuestionamientos y puso como ejemplo a una ficción internacional que fue un suceso en nuestro país: “En Avenida Brasil (Telefe) había pobreza y a todos les gustaba. Critican esta serie pero la otra hablaba de los pobres y no dijeron nada”.

Asimismo, agregó: “Yo me crié en un barrio popular, sé lo que es la pobreza”. Además, la referente de la cumbia cuestionó que se señalara la trama que ocurre en la nueva ficción de eltrece. “¿Por qué está mal contar una historia de amor en una villa? Si siempre se contaron historias de amor de ricachones”, lanzó.

Esteban Lamothe y Agustina Cherri en una de las escenas de La 1-5/18 Prensa ElTrece

Las críticas a La 1-5/18, la nueva tira de Polka

Mariela Arce, de 41 años, residente del Barrio Mugica, ex Villa 31, expresó en diálogo con LA NACIÓN la visión que tiene sobre la ficción protagonizada por Agustina Cherri, Esteban Lamothe y Gonzalo Heredia: “Lo único que me representa de la novela son las imágenes del barrio que se tomaron”. De esta manera hizo referencia a los paneos generales que se pueden ver en la novela y que corresponden a esta zona de Retiro.

La vecina arremetió contra la novela al sostener: “Es una espectacularización y está dirigida a la gente que no vive en barrios populares, que debe pensar ‘ah mirá cómo hablan o mirá lo que pasa’”.

En la misma línea se expresó Alejandro González, de 40 años, habitante de Ciudad Oculta, -también conocida como Villa 15- ubicada entre Villa Lugano y Mataderos.

El elenco de la 1-5/18 Prensa Eltrece

En declaraciones a LA NACIÓN, indicó: “Las problemáticas de los barrios son totalmente diferentes, creo que ellos hacen la novela para un público determinado que no entiende o no sabe lo que pasa dentro de un barrio y aquellos que escriben la novela lo ven desde otra mirada, no la que uno tiene al estar adentro”.