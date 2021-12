La picante pregunta final de La China Suárez que sorprendió a la producción de Fantino

María Eugenia “La China” Suárez habló por primera vez tras el Wandagate en una nota con Alejandro Fantino, que se estrenó el lunes en Star+. Si bien la actriz no habló directamente del escándalo, sí lo abordó con frases sutiles que dejaron muchos títulos. Sin embargo, en una parte de la entrevista, hizo una pregunta que descolocó a todos.

En una charla que pasó por diversos temas sobre la vida personal de la actriz, hacia el final Alejandro Fantino le dijo a “La China” que le contara a la gente que estaba del otro lado de la pantalla sobre ella, acerca de quién era. Reflexiva, la actriz respondió: “Yo soy esto. Me tomás o me dejás. Me equivoco, tengo mis errores, mato y vivo por mis hijos, por mis amigos”. Luego, ante la pregunta de si era feliz, ella contestó: “Sí. Pero es un ejercicio que hay que hacer”.

Si bien la entrevista se dio por finalizada con un abrazo y sonrisas entre los dos, la cámara siguió filmando y grabaron un momento que fue incluido en la versión final del ciclo, llamado En primera persona.

El particular final de la entrevista de la China Suárez con Alejandro Fantino

“La China” preguntó a la gente que se encontraba en el estudio: “Quiero saber cuántos de los que están acá son monógamos. (Monogámicos, aclaró). Me interesa”. Para echarle más leña al fuego, un integrante que forma parte de la producción pidió que levanten las manos aquellas personas que cumplían con esa características.

La reacción de los demás no fue la esperada, ya que ninguno asintió ante la pregunta. Esta situación provocó la risa de la actriz, quien disparó: “Chicos… ¡ni una mano!”.

La opinión de La “China” Suárez sobre la monogamia y las relaciones abiertas

Dentro de la conversación, el conductor ya había abordado ese tema y le había consultado si podría tener una historia de amor fugaz y cuál era su opinión con respecto a la monogamia. “La China” Suárez respondió sin tapujos y contestó: “No, tengo una parte libre pero tengo otra parte que soy egocéntrica y me gusta el juego del romanticismo”.

El abrazo final de la entrevista de Alejandro Fantino con la China Suárez Captura

Por otro lado, con respecto a si la monogamia es cultural, fue clara con su postura. “Es algo que tengo en la cabeza hace muchos meses, hay que prestarle atención a las nuevas generaciones. Yo los escucho, tienen 20 años y no tengo tanta diferencia de edad pero vienen con otra cabeza, no tienen etiquetas, le gustan las mujeres, los hombres…”.

“¿La monogamia se entrena o practica?”, repreguntó el conductor. “Yo creo que no es natural, no estuve 20 años con la misma persona y no te lo podría decir porque no lo viví. Tengo sentimientos encontrados, siempre tuve relaciones monogámicas pero no sé que va a pasar a futuro. Por ahí si tuviera a una persona al lado que me diga: ‘Che mirá, pero yo siempre tuve a alguien al lado como yo’”, finalizó “La China”.