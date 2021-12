Adrián Pallares y Rodrigo Lussich se quebraron en vivo en Intrusos: la razón detrás del llanto

Este martes 30 de noviembre se vivió un momento muy especial al aire de Intrusos (América). Los dos conductores del programa, Rodrigo Lussich y Adrián Pallares, festejaron sus cumpleaños en vivo y recibieron la visita de sus madres en el estudio.

Entre aplausos y música, ingresaron Charo -la madre de Lussich- y María Elena -la de Pallares-, quienes luego se sentaron frente a una pantalla para recordar distintos episodios de la infancia de los presentadores del ciclo. Entre anécdotas y fotos viejas, las mujeres respondieron preguntas íntimas del panel y conmovieron a todos los presentes.

Además de su participación, la producción preparó otra sorpresa para Rodrigo y Adrián: videos con saludos de amigos, celebridades y familiares que están lejos. “La producción se ha mandado un laburo enorme. Recordemos que Rodrigo tiene siete hermanos, así que me ganó por goleada. Desde Brasil, desde Uruguay, desde el campo”, soltó Pallares, quien hasta el momento mantenía la compostura. “Muchas gracias. La verdad que hay que juntar mensajes de tanta gente, estaban mis hermanos, mi prima, estaba mi viejo en el final”, agregó Lussich. “¿Hace cuánto que no ves a tu papá?”, le consultó su colega. “A papá no lo veo desde 2019, venía una vez por año pero con la pandemia está jodido. No quiere venir en avión, quiere venir en micro y no hay frontera para pasar”, reveló el periodista con la voz quebrada; ya había roto en llanto al ver las imágenes.

Adrián Pallares trató de resistirse a las lágrimas, pero no pudo contenerse al dedicarle unas palabras a su mamá América TV

Virginia Gallardo, panelista de Intrusos, se animó a pedirles a los cumpleañeros que aprovecharan la oportunidad y les dedicaran unas palabras a sus madres. Pallares fue quien rompió el hielo. “Soy peleador con mamá. La peleo desde los 14, pero siempre está ahí. Cuando hay quilombo, cuando pasa algo, la necesito y está ahí. Y mi mamá sabe que yo siempre estoy acá”, expresó, sin poder contener las lágrimas y levantándose para fundirse en un fuerte abrazo con María Elena.

Después fue el turno de Lussich: “Hay mucha teoría pedagógica acerca de si los padres tienen que ser amigos de los hijos o no. Yo, de mis viejos, a lo largo de estos 49 años he sido amigo, compinche, hijo. Mi mamá, mi socia, mi compañera, la que está siempre conmigo. Hemos pasado momentos duros, como cualquier familia”. Con dificultad para hablar, continuó: “Nos ha salvado el amor, la libertad y el querernos mucho. Podremos haber tenido más o menos guita... Vendimos café cuando llegamos a la Argentina, mamá empezó a preparar café, lo puso en una olla y había que salir a venderlo. Mamá hacia tres o cuatro viajes por día. Yo también iba a vender café con los termos. Y mamá siempre paró la olla. Te amo, mamá”.

Para cerrar, Adrián agradeció al equipo del programa: “La verdad es que nosotros sabíamos parte de lo que iba a pasar en el programa del día de hoy, yo estaba más reacio, pero está saliendo bastante bien. Toda la gente del canal ha trabajado mucho para hacer esto, no suele haber dos conductores de cumpleaños el mismo día”.