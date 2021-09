Pablo Echarri opinó sobre la crisis del Gobierno tras las PASO: “No es fácil ser peronista”

La derrota del oficialismo en las PASO 2021 provocó una crisis interna en el Gobierno. En una entrevista con Argenzuela, por Radio 10, Pablo Echarri, que suele manifestar públicamente su apoyo a la gestión de Alberto Fernández, se refirió a la difícil situación que atraviesa su espacio político. “Este tipo de crisis y de impactos que son consecuencias de una derrota, en este caso en una elección, generan momentos de convulsión que no se acomodan fácilmente”, apuntó.

En conversación con Jorge Rial, el esposo de Nancy Dupláa habló del tema que sacudió a la agenda política en los últimos días: los resultados que arrojaron las urnas en la primera instancia de las elecciones legislativas. Durante la charla, el actor opinó sobre la crisis del Gobierno y señaló que la situación no se resolverá “en un instante”. “Por lo menos en mi idea y expectativa, es que se vaya construyendo verdaderamente un acuerdo interno, sólido, para poder expresar una propuesta superadora para noviembre”, consideró.

Además, Echarri reflexionó sobre la posibilidad de que, en las próximas semanas, el oficialismo logre mejorar su imagen de cara a las elecciones del 14 de noviembre. “Estos dos meses hay que utilizarlos para establecer bases y renovar votos de confianza. Pero también hay que tomarlo para implementar las medidas más justas que se puedan generar, primero en revertir la parte negativa y después salir a buscar los votos que no sufragaron”, sostuvo.

Luego, el actor se sinceró sobre su militancia. “No es fácil ser peronista. El peronismo lo que tiene es una enorme vocación de poder”, definió. “Claramente es un movimiento que se opone al poder real, al poder fáctico. Está por encima de todos y uno no lo puede soslayar, es real”. En ese sentido, también describió al peronismo como “apasionante”, ya que “te obliga siempre a analizar el juego político con serenidad, tensión y pasión”.

El tesorero de SAGAI (Sociedad Argentina de Gestión de Actores Intérpretes) analizó el impacto que tuvo la pandemia de Covid-19 en los resultados electorales. “No solamente sanitario, con la enorme cantidad de muertos que ha producido a lo largo y ancho del mundo, sino en materia de conexión y utilizar el cara a cara, un arma que el peronismo ha utilizado a lo largo de la historia”, apuntó. “El trabajo de base, los barrios, estar con la vecina y el vecino, la posibilidad de movilizarse en las calles, con la pandemia se relegó”.

Finalmente, Echarri recordó cuándo fue la primera vez que se pronunció públicamente sobre sus ideas políticas y anticipó que no está dispuesto a involucrarse en la gestión gubernamental. “Cuando uno toma la decisión de expresar tan francamente su idea política, y el tipo de país al que aspira vivir uno y sus hijos, hay una consecuencia”, dijo. “Las decisiones de asumir una responsabilidad, un gusto o un deseo por saltar del medio artístico a la política, habla de un deseo irrefrenable y no de un cambio de oficio. No es ir a ver qué pasa. Por eso creo que el que toma la decisión la toma con el corazón, con la necesidad de creer que puede aportar un grano de arena a ese punto. En lo personal, durante 15 años vengo haciendo política con el colectivo de actores, entonces mi deseo de gestión política está muy bien canalizado”, cerró.