Anita Pauls reveló que consumió marihuana durante su embarazo: “Nadie me puede juzgar”

Anita Pauls fue mamá de Bendi Aissa el pasado 20 de junio, en Los Ángeles, Estados Unidos, junto a su pareja Brian. En las últimas horas, la actriz generó polémica con sus declaraciones al revelar que usó marihuana para lidiar con algunos malestares del embarazo.

“Me parece que cada mujer vive el embarazo como puede y que nadie es nadie para juzgar a otra persona, de última no lo hagas, son las cosas de la vida y yo en el primer trimestre sufrí un montón las náuseas y vaporizarme con marihuana me hacía bien”, señaló la artista en diálogo con Mitre Live (en las redes sociales de radio Mitre).

La hija de Mirta Busnelli y Axel Pauls, de 33 años, contó detalles de las razones que la llevaron a usar consumir esta droga durante la gestación de su beba. “No es como una cosa recreacional que ´me fumo un porro´ o sea, lo necesitaba, estaba pesando 45 kilos y era muy bajo peso para mí y encima estaba embarazada. Esto me ayudaba mucho más que meterme un medicamento o soluciones que me ofrecían que no me ayudaban”, sostuvo.

Este hábito está contraindicado por la medicina tradicional, ya que se considera que consumir esta sustancia durante el embarazo podría tener un efecto nocivo en el feto, como parto pretérmino, abstinencia neonatal y problemas en la lactancia.

Anita Pauls presentó a su beba Bendi Aissa, que nació el pasado 20 de junio, fruto de su relación con Brian Instagram: @anitapauls

Respecto de esta postura, Anita indicó: “No siento que nadie tenga voz para juzgarme y decir si está bien o mal. Averiguando sobre el tema de la marihuana, al final de cuentas no hay pruebas de que haga mal. Te dicen que no te lo recomiendan, pero no hay pruebas”.

Según indicó la artista, la marihuana contribuyó en abrirle el apetito y que le “bajaran las náuseas”. “El primer trimestre fumé marihuana vaporizándome y nunca más volví a estar drogada o sentir ese efecto que puede tener una droga, gracias a Dios. Es como en este momento estar sobria”.

En este sentido, la hermana de Gastón Pauls respaldó a Julia Mengolini, quien había salido a contar que “fumó porro” durante la gestación de su hija Rita. “A mi me ayudó y me preocupé muchísimo cuando estaba bajando de peso y no podía comer. Cada uno con su viaje y las elecciones que considera mejor. Lo que Julia hizo, lo hizo a conciencia”, concluyó la actriz.

El caso de Julia Mengolini

A fines de abril pasado, la periodista reveló en su programa radial que “fumó porro” durante todo su embarazo. Y sostuvo que usó los efectos de la planta para “para calmar los dolores y molestias” que sentía. Sus declaraciones generaron polémica en los medios y las redes sociales.

“Yo fumé porro todo el embarazo”, declaró, y explicó: “Si no hubiese sido por esa planta milagrosa me hubiese sentido para el o… porque me resultó curativa. Hay un malestar propio del embarazo, que te sentís cansada, con náuseas. Al segundo mes de sentirme mal y estar tirada en la cama. Después de mucho estudio, de haber leído sobre el tema publicado, dije esto no le puede hacer mal a Rita (su hija)”.

Luego, al darse cuenta de lo que había contado, advirtió: “Por ahí es un poco irresponsable lo que digo, me hago absolutamente cargo, no se lo estoy recomendando a nadie, les estoy diciendo cuál fue mi experiencia, nada más”.

LA NACION consultó con dos especialistas respecto de las consecuencias que este hábito puede traer para la gestante y el feto. El doctor Fernando Neuspiller (MN 82.815), especialista en medicina reproductiva y director de IVI Buenos Aires, señaló que “está comprobado que hay más riesgo de parto pretérmino -en vez de nacer promedio a las 40 semanas, lo hacen antes- y existe evidencia de que nacen con menos peso”.

A su vez, el especialista resaltó que el consumo de cannabis durante el embarazo “aumenta el riesgo de aborto y de muerte periparto (antes del nacimiento)”.

En tanto, Claudio Waisburg (MN 98128), neuropediatra y director del Instituto SOMA, indicó: “Un número grande de evidencias científicas y observacionales sugieren que el cannabis durante el embarazo y la lactancia afecta negativamente la salud infantojuvenil”. En este sentido, indicó que “los niños y adolescentes expuestos durante el embarazo a cannabis se asocian a alteraciones en el desarrollo cognitivo, que se manifiestan en forma más clara a partir de los tres años”. Entre los efectos resaltó: una mayor tasa de fracaso escolar, conducta hiperactiva y falta de atención.

