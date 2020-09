"Antigrieta total": el curioso tapabocas político que lució Horacio Cabak

En un encuentro con Ángel de Brito a la salida del canal, el conductor y exmodelo se definió como "antigrieta" y mostró su singular barbijo Crédito: Captura Instagram

Horacio Cabak está cada día más crítico con la realidad política del país. El conductor suele utilizar sus redes sociales para opinar y sus observaciones no pasan desapercibidas. Sin embargo, esta vez no fueron sus convicciones las que llamaron la atención, sino el particular barbijo "antigrieta" que eligió para salir a la calle.

Este miércoles, Ángel de Brito subió a sus historias de Instagram un video donde se lo ve junto a Cabak y Yanina Latorre a la salida de un canal de televisión.

"Está malísimo Cabak, me encanta", se escucha que dice De Brito, en referencia a la discusión que mantuvo el modelo con Mariano Iúdica esta semana en Polémica en el bar.

Ante el comentario, Cabak lanza: "¿Cómo voy a estar malo? Soy antigrieta total". Entonces, aprovecha para mostrar su tapabocas, con la estampa de una bandera argentina agrietada en el medio y la palabra "¡Basta!" escrita debajo.

"Hace seis meses estamos pidiendo permiso"

Hace unos días, en su cuenta de Twitter, Cabak se refirió a las medidas tomadas por el Gobierno frente a la pandemia de coronavirus. "Hace seis meses que estamos pidiendo permiso", disparó, con hartazgo, el conductor de La jaula de la moda (Magazine).

Además, envuelto en una polémica con sus seguidores, enumeró diferentes actividades para las que el Gobierno, según su consideración, exige una autorización especial: "1: permiso para circular, 2: para trabajar, 3: para correr, 4: para caminar, 5: para ver a hijos, 6: para ir al médico, 7: para ir al banco, 8: para cruzar de provincia a Capital, 9: para que ingrese alguien a tu domicilio y 10: para encontrarte con tu familia".

Por este mismo motivo, más tarde se enfrentó a Mariano Iúdica en la pantalla de América. Cabak volvió a argumentar en contra de la cuarentena: "Mansamente, nos estamos acostumbrando a que cada vez hay que pedir un permiso nuevo y hay alguien que decide en nombre de todos nosotros", sostuvo. El conductor de Polémica en el bar, indignado con su postura, replicó: "Horacio, si ya ni siquiera hacen la cadena ni nada".

La discusión escaló hasta trasladarse al ámbito personal. El exmodelo contó que no puede ver a sus padres: "Afortunadamente tengo una casa con un jardín donde ellos pueden estar en una punta y yo en otra, ¿sabés quién me lo impide? La municipalidad". En consecuencia, Iúdica lanzó: "¡Entonces que no haya policía! Si la gente no tiene que salir a robar porque está mal. La gente va a salir a robar igual". Cabak replicó, con enojo: "¿Vos comparás que un tipo salga a robar a que yo le de permiso a mis viejos para que entren al jardín?". Por último, Iúdica cerró el intercambio: "¡Están cuidando a tu papá! Te está cuidando el Estado. No puede haber libre albedrío".