Antonela Roccuzzo deslumbró a todos con su outfit total white colmado de joyas en Brasil

Antonela Roccuzzo se consolidó como una de las referentes de estilo más influyentes de la Argentina y del mundo. Con cada aparición o publicación en sus redes sociales logra captar la atención de millones de personas que siguen de cerca su vida, sus looks y las marcas con las que colabora. Además, su presencia en eventos internacionales y su vínculo con firmas de lujo potenciaron aún más su perfil como influencer global, lo que la posicionó como un verdadero ícono de la moda contemporánea. En las últimas horas, volvió a marcar tendencia con un nuevo outfit que no tardó en ser viral.

La rosarina deslumbró a sus casi 40 millones de seguidores en Instagram con un conjunto total white que no solo reflejó su estilo elegante y sofisticado, sino también una fuerte personalidad. Como en muchas de sus publicaciones, recibió una catarata de elogios por parte de sus fans, que destacaron su capacidad para lucir prendas sencillas con un toque único.

Antonela Roccuzzo, imparable: look total white en Brasil para un evento exclusivo (Foto: Instagram @antonelaroccuzzo)

A través de un posteo en su cuenta de Instagram, Antonela Roccuzzo compartió todos los detalles de su participación en un exclusivo evento en Brasil de una reconocida marca de joyas y deslumbró a sus seguidores con un look impecable. Para la ocasión, optó por un conjunto elegante y moderno: un pantalón sastrero de tiro alto que combinó con un top strapless y un blazer a tono, todo en blanco total. Como toque final, sumó piezas en tono plata de la firma anfitriona para lograr una armonía perfecta entre las joyas y su estilismo sofisticado.

El look total white de Antonela Roccuzzo que dio qué hablar en las redes (Foto: Instagram @antonelaroccuzzo)

Antonela Roccuzzo mostró el detrás de escena de su presentación en Brasil (Foto: instagram @antonelaroccuzzo)

Las reacciones de los usuarios

Como era de esperarse, este look no pasó desapercibido entre sus seguidores, quienes llenaron la publicación de elogios, destacando su estilismo y buena presencia. Desde amigos hasta sus fans, los comentarios no tardaron en llegar.

Antonela Roccuzzo participó en Brasil de un evento de alto vuelo (Foto: Instagram @antonelaroccuzzo)

“Este look”, “Ese outfittttt la rompiste toda”, “Te queremos mucho, Anto”, “La más hermosa”, “Bellísima cada día más bella”, “Más guapa no se puede”, “Súper top”, fueron algunos de los mensajes que más aparecieron en la sección de comentarios.

Antonela Roccuzzo arrasó con su look total white en Brasil (Foto: Instagram @antonelaroccuzzo)

Además de captar todas las miradas con su look, Roccuzzo también recibió cientos de mensajes por parte de los fanáticos que, además de elogiar su estilo, se mostraron visiblemente preocupados por la salud de su esposo, Lionel Messi. El capitán de la selección argentina fue desafectado de la doble fecha de Eliminatorias sudamericanas debido a una lesión en el aductor izquierdo, sufrida durante un partido con el Inter Miami. “¿Cómo sigue Leo con su lesión? Cuídalo mucho”, “Por favor que Messi haya desayunado bien, y que almuerce temprano”, fueron algunos de los mensajes que dejaron en claro la preocupación que sienten los fans por el campeón del mundo.

Más allá de su innegable influencia en el mundo de la moda, Antonela también demuestra a diario su pasión por el deporte. Días atrás participó de un evento en Miami junto a la actriz Gimena Accardi, bajo el lema “Desde Buenos Aires hasta Miami…”, una experiencia que también tuvo su edición en Argentina, con la presencia de la periodista Sofía Martínez. En las imágenes del encuentro se la pudo ver saltando con energía sobre una cama elástica, al ritmo de la música y rodeada de otras mujeres, reafirmando su compromiso con el bienestar físico y un estilo de vida saludable.

Gimena Accardi, Antonela Roccuzzo y Sofía Balbi compartieron una actividad deportiva que se realizó en simultáneo entre Miami y Buenos Aires (Foto: Instagram @gimeaccardi)

A sus 37 años, la rosarina se convirtió no solo en un ícono de estilo, sino también en una referente del fitness. En sus redes sociales, suele compartir fragmentos de sus rutinas, y una de sus disciplinas favoritas es el power jump, que fue justamente la que se realizó en el evento. Esta actividad, que se hace sobre un trampolín individual, combina saltos intensos con trabajo de brazos, piernas, glúteos y abdomen, funcionando como un entrenamiento cardiovascular completo. Además de mejorar la tonicidad y fortalecer el cuerpo, ayuda a aumentar la resistencia y la capacidad respiratoria.