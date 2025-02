Antonela Roccuzzo mostró cómo combinar un pantalón deportivo con un top para salir y deslumbró

No hay dudas de que Antonela Roccuzzo marca tendencia. A donde quiera que vaya, la influencer rosarina deslumbra con su outfit y con la manera en que utiliza sus prendas. Lo que para muchos puede convertirse en un dolor de cabeza, para ella se resuelve en simples pasos y así lo demostró nuevamente.

El look "reading at home" de Anto Roccuzzo (Fuente: Instagram/@antonelaroccuzzo)

A través de su cuenta de Instagram, donde acumula 39.9 millones de seguidores, la esposa de Lionel Messi publicó dos imágenes en la que se la vio lucir un pantalón deportivo negro tiro alto oversize con un top strapless para salir color gris topo y en el que sobresalían unos volados.

Para completar el look, la empresaria eligió una cadenita con la palabra “mamá” y unos aros plateados en forma de gotas. ¿El toque final? Lentes de sol negro ovalados.

Anto Roccuzzo sorprendió con un look deportivo, pero no menos informal (Foto: Instagram/@antonelaroccuzzo)

Un corazón violeta fue el emoticón que eligió para describir el posteo que no tardó en recibir miles de likes en cuestión de segundos y cientos de comentarios de sus fanáticos. “La mujer más afortunada del mundo”; “De otro mundo”; “Diosa del Olimpo” y “La reina”, fueron solo algunos de ellos.

Anto Roccuzzo sorprendió con un look deportivo, pero no menos informal (Foto: Instagram/@antonelaroccuzzo)

No es la primera vez que Roccuzzo causa furor con su elegancia hasta para vestir ropa básica. Hace unos días, realizó una producción fotográfica de la mano de Adidas, marca de la que ahora es embajadora, en la comodidad de su hogar, precisamente en la cocina. Allí se la vio usar un buzo naranja con rayas negras.

Antonela Roccuzzo marca tendencia

Por último, sorprendió con un buzo nude y un maquillaje sutil, mientras posaba de perfil, con libro y anteojos sobre la mesa. A pesar de tener una agenda ocupada, siempre intenta seguir un estilo de vida saludable, por eso se asoció con la reconocida marca deportiva que representa sus mismos ideales. “Cuando pienso en el proceso de crear hábitos saludables, el ejercicio debe estar incluido. No es solamente porque me gusta estar en movimiento y sentirme activa, sino porque lo necesito para sentirme bien en un aspecto general. Me ayuda mucho a poner la mente en blanco y liberar tensiones”, expresó en el video con el que anunció su llegada a la firma de las tres líneas.