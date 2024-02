escuchar

En los últimos años, el nombre de Antonela Roccuzzo empezó a sonar con fuerza en el mundo de las redes sociales. Si bien es cierto que esa popularidad viene de la mano de su relación con Lionel Messi, en el último tiempo ella supo posicionarse como toda una influencer de la moda, el fitness y el skincare. Aunque disfruta de usar carteras de diseñador, joyas e imponentes vestidos, también es común verla con un estilo comfy, con prendas cómodas pero siempre elegantes. En las últimas horas, mostró su outfit de entre casa y sus seguidores tomaron nota, puesto que todo indicaría que el color que eligió marcará tendencia este año.

Desde hace mucho tiempo, la rosarina trabaja con la marca deportiva Alo Yoga y utiliza su cuenta de Instagram, donde supera los 39 millones de seguidores, para mostrar sus looks. Para entrenar, normalmente elige un conjunto de calza larga o ciclista con un top haciendo juego, en negro, rosa o marrón. Pero, al mismo tiempo, también opta por usar algunas prendas más relajadas, como un jogging y una remera - todo haciendo juego, por supuesto - para estar en la comodidad de su hogar.

Fue así como en las últimas horas, subió a sus stories de Instagram un video donde se lució con un color que no suele ser de los más vistos en su guardarropa, pero que se perfila como una de las tendencias de la temporada. ¿Qué se puso? Una remera, mangas largas con escote en V y una calza ciclista, todo en un tono morado.

Fiel a su estilo, realzó el look con sus infaltables accesorios. Para esta ocasión eligió joyas en dorado: una delicada cadena con un dije de brillantes y unos aros haciendo juego. Aunque normalmente lleva maquillajes sutiles, en esta oportunidad optó por una sombra marrón y se aplicó una generosa cantidad de máscara de pestañas. Para finalizar, usó un labial en color rosa.

El outfit de Anto Roccuzzo en un color que marcará tendencia (Foto: Captura de video / Instagram @antonelaroccuzzo)

Paralelamente, mientras posaba, en las manos tenía un libro. Si bien en esta oportunidad no se pudo advertir cuál era, puesto que estaba abierto y no se veía la portada, hace unos días Anto Roccuzzo reveló que leía My Life With Walters Boys (Mi vida con los chicos Walters), que forma parte de una trilogía escrita por Ali Novak.

Así fue el reencuentro de Lionel Messi con Anto Roccuzzo y sus hijos

El sábado 10 de febrero, y tras una trastabillada gira con Inter Miami, Lionel Messi compartió con sus seguidores de Instagram cómo fue el reencuentro con las personas más importantes de su vida: su esposa y sus tres hijos: Thiago, Mateo y Ciro. El campeón del mundo subió dos fotos: la primera consistió en una romántica postal junto a Antonela Roccuzzo y la segunda fue una de sus tradicionales postales familiares.

Al mismo tiempo, los fanáticos no perdieron de vista los looks de los integrantes del clan Messi-Roccuzzo, quienes se vistieron “en sintonía”. Antonela eligió un outfit veraniego de dos piezas: un top y un pantalón tiro alto tejido blanco. Por su parte, Leo complementó su outfit con el de su esposa y se lució con unos pantalones oscuros y un buzo negro con líneas blancas.

El reencuentro del clan Messi - Roccuzzo (Foto: Instagram @leomessi)

No obstante, los que se robaron toda la atención fueron los niños. Thiago y Ciro eligieron remeras oscuras de base con la misma camisa a cuadros blanco y negro a tono con sus padres. Por su parte, Mateo, optó por unas bermudas de jean con una camisa abierta de la misma tela y una remera blanca. Al igual que su el jugador, los niños lucieron zapatillas en distintos colores.