Antonela Roccuzzo rompió el silencio sobre los rumores de embarazo

Desde hace varios días, en las redes sociales circula el rumor de que Antonela Roccuzzo estaría embarazada de su cuarto hijo junto a Lionel Messi. Hasta el momento, ninguno de los dos integrantes del matrimonio había salido a desmentir o confirmar públicamente esta versión, por lo que la incertidumbre no paraba de crecer entre sus fanáticos. En medio de todo esto, Ángel de Brito decidió comunicarse directamente con la rosarina para poder revelar de una vez si está o no en la dulce espera.

Lionel Messi y Antonela Roccuzzo ya son padres de tres varones

“Hablé con Antonela y me dijo que es falso el rumor del embarazo, que hace tres años ‘la embarazan’”, escribió De Brito a través de su cuenta de X. Con esta publicación, el conductor de LAM (América TV) le puso fin a las especulaciones al respecto. Recordemos que todo empezó cuando varios usuarios aseguraron que, en sus publicaciones de Instagram, Roccuzzo ocultó intencionalmente su abdomen por objetos o poses.

Después de que los usuarios avivaron la llama, la panelista Naiara Vecchio desmintió los rumores de crisis de pajera y aseguró que estaban en busca de un embarazo. “Estuve cerca de la familia Messi, en Rosario. Y decimos que está todo bien entre ellos (porque una vidente que dijo que estuvieron en crisis). A mí me comentan que estuvieron muy bien”, lanzó. “En cuanto a Lionel y Antonela Roccuzzo, yo hablé con gente de su círculo íntimo y me dijeron que están súper bien, e incluso ellos siguen buscando la nena”, añadió.

Angel de Brito desmintió el embarazo de Anto Roccuzzo

A pesar de que en este momento no estén esperando un bebé es cierto que, en el pasado, Lionel Messi admitió que les gustaría ser padres una vez más. En una entrevista con Migue Granados en 2023 para OLGA, el futbolista aseguró que eso está en sus planes. “Me gustaría. No estamos en la búsqueda, pero me gustaría que llegue la nena”, aseguró el capitán de la selección argentina. Cabe destacar que, actualmente, es padre de tres varones: Thiago (12), Mateo (9) y Ciro (6).