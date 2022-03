Antonio Gasalla denunció que quiso ver a Enrique Pinti antes de su muerte y no lo dejaron: “Me sacaron corriendo”

A sus 82 años, Enrique Pinti murió en la madrugada de este domingo. El humorista estaba internado en el Sanatorio Otamendi desde el 5 de marzo pasado, después de que sufrió una descompensación en su domicilio. La noticia, confirmada por el empresario teatral Carlos Rothemberg a LA NACIÓN, causó mucha tristeza en el ámbito teatral y del espectáculo. Hace algunos días, Antonio Gasalla, colega y amigo del humorista, denunció en los medios que quiso visitarlo y le negaron la entrada a su departamento.

El actor, de 81 años, habló con el programa A la tarde, que conduce Karina Mazzocco en América TV y se refirió al maltrato que sufrió por parte de una persona allegada al círculo íntimo del capocómico fallecido unos días antes de su internación.

Antonio Gasalla denunció que no lo dejaron ver a Enrique Pinti

“Sé que lo habían internado, pero tampoco tengo muy claro si está mejor o no. Yo vivo a una cuadra de su casa y fui muchas veces a tocar timbre, pero me sacaron corriendo, nunca me dejaron ni hablar con él”, comenzó contando el intérprete con el que el fallecido artista protagonizó Esperando la carroza, en un claro tono de indignación al referirse al lamentable suceso.

En esa misma línea, continuó con los detalles: “Yo sé que él no estaba bien de salud. Un día yo tenía fotos de él, que él no tenía ninguna y fui hasta ahí (su domicilio), y apareció un tipo grandote que no sé qué pariente es porque no me habló... no me dirigió nunca la palabra”.

“Le di las fotos que eran de Pinti, y eran buenas fotos, y el tipo, ¿sabés que hizo? Las tiró en la vereda, no sé si es primo o que familiar”, indicó Gasalla. En torno a este comentario, en 2020 Pinti había dado una entrevista al programa Los Ángeles de la Mañana (eltrece) en la que contó que vivía con un familiar: “No la estoy pasando tan mal, estoy bien, me siento bien. Y me tengo que cuidar porque tengo diabetes y soy insulino dependiente: me pincho tres veces al día. Me cuida mi primo, que vive conmigo, y una asistenta que viene de lunes a sábado y se ocupa del movimiento doméstico”.

Para terminar su relato, Gasalla afirmó que también quiso visitar a su amigo en el Sanatorio Otamendi, pero que no lo hizo por miedo a que no se lo permitieran. “Ahora que lo internaron tampoco me van a dejar ir. Éramos amiguísimos de años, pero encerrado en esa casa, él no quería que vaya o no lo dejaban”, completó.

Haciéndose eco de las declaraciones, el panelista Luis Ventura relató habló de lo unidos que eran ambos humoristas: “Eran amigos y socios. Poca gente sabe que Enrique Pinti escribió libros de Gasalla que ni siquiera se adjudicaba la autoría y después los transformaba en magia cuando se subía a los escenarios. Compartieron muchas cosas juntos como la famosa mesa donde se sentaban Juanito Belmonte, Pepe Parada, Luisito Gil, Jorge Taiana, un montón de gente la conformaba y Pinti la dejaba paga cuando se iba de gira de cine por todo Europa y Los Ángeles”.

Chapado a la antigua, el autor de Salsa Criolla, entre otros éxitos, siempre se mantuvo al margen de la exposición que dan las redes sociales. Lo que nunca se podrá borrar, a pesar del paso del tiempo, son la magnitud y el calibre de sus obras que lo llevaron al estrellato. Este lunes, sus restos serán velados en el Multiteatro Comafi, ubicado en la Avenida Corrientes 1283 donde protagonizó su último espectáculo “Al fondo a la derecha” y tenía otro show que nunca pudo estrenar.