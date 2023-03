Ariel de Gran Hermano dio su versión de la pelea con Alfa y contó que recibió una amenaza: “El que avisa no traiciona”

escuchar

La de Walter Santiago y Ariel Ansaldo es una disputa que, por lo menos hasta el momento, está lejos de llegar a su fin. La mala onda entre ambos comenzó cuando convivieron en Gran Hermano (Telefe) y si bien fueron eliminados en distintas instancias, afuera se reencontraron y reanudaron la pelea. En los últimos días, trascendió que tuvieron un tenso altercado que casi termina a las trompadas y luego de que Alfa hablara, su “archienemigo” dio su versión de los hechos.

Esta semana, Ángel De Brito contó en LAM (América) que Alfa y Ariel tuvieron un encontronazo en el sector de maquillaje de Telefe y que si bien no llegaron a las manos, estuvieron a punto. A partir de esto, recurrieron a uno de los protagonistas. “No hubo momento tenso, no hubo manos. Lo único que yo pido es que no me gusta que hable de mi gente que no conozco. Yo no hablo de ninguno de mis compañeros de Gran Hermano. Le pedí a Ariel que no hable más de mí”, justificó Alfa y aclaró que diga lo que diga Ariel, “ya le molesta”.

Ariel y Alfa comenzaron su enemistad cuando ambos convivían en la casa de Gran Hermano y los conflictos se reanudaron cuando se encontraron afuera

Si bien Santiago desmintió el altercado, el otro protagonista de la historia también se refirió al tema. En un móvil en vivo que hizo el viernes por la noche, De Brito fue directo al hueso y le consultó por la discusión que tuvieron en maquillaje: “Él te fue a encarar porque se enteró de que vos andabas diciendo por atrás que él era un acosador y le molesto”.

El parrillero, por su parte, negó que esto haya sido así. “Ningún por atrás. Yo llego a maquillaje y se me pone atrás y mirando en el teléfono me dice: ‘escuchame Ariel, sé que seguís hablando todavía del dedito de camila’”, contó, mientras mostraba la seña con la mano en la boca que le hizo Alfa. Él le afirmó que “no hablaba más de eso”, pero aseguró que Walter le dijo: “Si seguís así te voy a hacer una demanda. El que avisa no traiciona”.

Ariel de Gran Hermano dio su versión de la pela con Alfa

A continuación, comentó que tras el entredicho se fue al bar y que Alfa lo siguió. Posteriormente, se dirigió al piso para grabar el programa y él volvió a aparecer. “Ahí me paro y le digo: ‘cómo es esto de que me querés hacer una demanda, si sabes que no tengo un mango y aparte mostrame donde hablé eso del dedo’”, explicó Ariel.

La disputa continuó y contó que Walter le mostró en su teléfono una foto de su abogado. “Discutí y nada, me di media vuelta y terminó todo”, aseveró.“Él arranca. Yo estoy en otro mundo, no quiero saber más nada”, agregó e hizo mención a que quiere “ir por su lado”, hacer ficción, teatro, o entrar en un nuevo reality.

Ariel Ansaldo de Gran Hermano habló en vivo con LAM y dio su versión de la pelea con Alfa (Foto: Captura)

Ante todas estas revelaciones, las angelitas se sumaron y acotaron al tema. “A mí me da la sensación de qué Alfa te necesita más a vos que vos a él”, analizó Andrea Taboada en un momento de la nota. En este sentido, su compañera Nazarena Vélez advirtió: “Para mí te detesta y no lo puede manejar. Lo mismo que le pasaba adentro de la casa, le pasa afuera”.

