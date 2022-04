Ariel Tarico contó la terrible consecuencia que le dejó la pandemia y por la que no puede volver al teatro

Ariel Tarico es uno de los humoristas más exitosos del país y al igual que muchos artistas atravesó un duro momento debido a la cuarentena que le impidió volver a trabajar. En una entrevista en Radio Rivadavia, el comediante reveló que todavía no puede volver al teatro y contó cómo lleva ese miedo.

“A mi me pasó algo terrible. El tema del encierro me generó cierta fobia y todavía no pude volver al teatro. Lo último que hice fue a comienzos de 2020 junto a Fátima Flores. Volví de Mar del Plata y comenzó la pandemia. Caí en cuenta que estuve 10 años seguidos de gira, yendo a todos lados lejos de la familia. Mis pibes me cuestionaban cada vez que armaba las valijas”, apuntó Tarico al aire de Pasa Montagna por Radio Rivadavia. “Mucha gente me envía mensajes por las redes consultándome cuándo voy a hacer algo y todavía no tengo en claro qué quiero hacer”, continuó.

“Ahí va el ánimo, es muy difícil ponerle humor y onda. Estuve deprimido en pandemia y muchas veces tuve que caretearla cuando tenía que ir a TN. Cuando mis colegas o yo veíamos al Presidente abrazándose con gente y nosotros no podíamos hacer teatro, nos generaba mucha indignación. Lo que pasó en la pandemia con quienes no cumplían la cuarentena caló hondo en la gente que se comió los ahorros y tuvo que reinventarse”, relató el humorista.

“Si ya hablaba en radio y TV, me preguntaba para qué quería más. El teatro a mi me dio la oportunidad de ahorrar. El público que me iba a ver al principio eran solo oyentes de la radio. Yo empecé en esto jugando, admirando a grandes artistas. Mi viejo veía a Badía y Compañía, a Nito Artaza, Juan Carlos Calabró, Minguito. Empecé copiando a los grandes. Mi viejo era también imitador y hacía a Julio Marvi y Gina María Hidalgo”, recordó.

Luego, dio detalles de cómo es su trabajo para crear a sus personajes: “Me empecé a dar cuenta que podía imitar a los conductores que escuchaba en la radio y así me fui metiendo. Muchos me preguntan cuál es mi método para imitar a alguien, y la verdad es que se me van pegando los tonos. No tengo un método en particular. Muchos personajes van evolucionando, así que tengo que ser una esponja como para absorberlos y después moldearlos como plastilina”, concluyó.

Actualmente el humorista se encuentra trabajando en Solo una vuelta más en TN, y con Pablo Rossi todas las mañanas de 6 a 9 al aire de Radio Rivadavia en “Esta mañana” en donde también se destaca en el pase junto a Cristina Pérez. Más tarde, también participa junto a Nelson Castro y Jonathan Viale, en donde realiza un “microprograma de media hora” en donde puede hacer vivir a todos sus personajes.