Fede Bal contó detalles de su trágico accidente en Brasil y reveló quién lo ayudó: “Me podría haber muerto”

El viernes pasado, Federico Bal protagonizó un grave accidente en Brasil, en la isla de Paraty, mientras grababa imágenes para el programa Resto del Mundo (eltrece). El actor tuvo la desgracia de que el motor de un parapente se desprendió y le causó una fractura expuesta en su brazo, que lo obligó rápidamente a ser asistido y derivado a un centro sanitario cercano al lugar. Además, sufrió algunas lesiones en su rostro producto de la caída.

En diálogo con su programa radial Gente como vos, emitido por la Radio FM 107.5, que va de lunes a viernes de 6 a 9 de la mañana, Bal salió en comunicación telefónica -como había adelantado el domingo en Twitter- telefónicamente y brindó detalles desgarradores del suceso que, según los médicos brasileños, pudo haberle costado la vida: “Nos levanta un viento cruzado, un pozo de aire de la nada y se da completamente vuelta el motor y empiezo a rodar, volcar y volcar... ocho metros rodé y no sabía dónde estaba parado. De golpe estaba con el cinturón de seguridad, tirado sobre la tierra, me levantan como pueden y me veo el antebrazo quebrado en tres partes”, detalló el conductor.

Luego del trágico momento, el hijo de Carmen Barbieri se calmó y analizó en frío todo el contexto: “Es lo que siempre digo después de tener cáncer de recto, intestino, de tener cosas que no ves y ahí es donde está el miedo, cuando tenés alguna enfermedad que podés superar, como superé, este tipo de cosas son huesos. El brazo me lo veía torcido, roto por todos lados”, precisó.

Fede Bal, con el brazo inmovilizado, tras el accidente instagram.com/balfederico/

En este sentido, el también actor continuó con su relato y explicó qué pasó cuando llegó la asistencia sanitaria. “Después de todo esto, me suben a una silla de ruedas y el loco con la adrenalina que tenía venía tan fuerte que me tiró al piso y me rompo toda la cara, me quebré la nariz, me cocieron y me enyesaron. Estuve 10-12 horas en un pasillo de un hospital. Gracias a la gestión de Daniel Scioli, que es el embajador argentino en Brasil, se empezó a generar lo que es el traslado, me mandó una ambulancia desde Río de Janeiro para buscarme en Paraty, me llevaron ahí y tenía toda la cara rota, la nariz y el pómulo explotados”, señaló.

Las versiones oficiales indicaban que el presentador radial iba a ser intervenido quirúrgicamente este domingo, pero, finalmente, las condiciones no acompañaron para el panorama ideal: “Ayer (por el domingo) cuando quisieron hacerme la intervención no pudieron. Cuando abrieron el brazo estaba lleno de alambres, tierra, pasto”, contó y reveló un alarmante panorama que, afortunadamente, no sucedió: “El motor me pudo haber cortado la cabeza era muy fuerte y pesado. En un momento, en la guardia, rodeado de todas las enfermeras, me puse a llorar porque me dijeron que podría haber muerto”.

La reflexión de Fede Bal luego de su accidente en Brasil Foto: Twitter @balfederico

Por último, Fede especificó que “el accidente está todo filmado y las imágenes vamos a mostrarlas en el programa, pero cuidando a la audiencia”. En tanto, en su cuenta de Twitter, donde cuenta con 2.3 millones de seguidores, el artista compartió una placa negra con una frase esperanzadora: “Mientras más alto vibrás, es cuando más expuesto estás. En pleno disfrute es cuando te encuentra el diablo. La saqué barata. Todo cambia en un segundo. Eso es viajar también y aventurarse a pleno con todo, me encanta y lo voy a seguir haciendo, pero con más cuidado”, adelantó, y cerró: “Gracias a todos por el apoyo del otro lado, me hacen mucho bien”.